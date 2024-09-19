Война кардинально изменится: "Мадьяр" сделал громкое заявление

Командир спецподразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди сделал заявление о ходе войны и рассказал, что уже в течение нескольких месяцев изменится на фронте. Громкие заявления сделали и первые лица государства.

Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Людей на фронте нужно будет меньше

Людей на фронте нужно будет меньше? Звучит как мечта, но вполне может стать реальностью современной войны. Командир спецподразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, известный как "Мадяр", сделал громкое заявление о ходе войны. Говорит, что уже в течение следующих 6-8 месяцев в Украине управление дронами станет ненужным – война перейдет в беспилотный режим, то есть фактически все будет автоматизировано. Он отметил, что искусственный интеллект станет основным инструментом в войне, ведь уже сейчас дроны формируют 50% ударной деятельности. По его словам, люди понадобятся только для запуска дронов, а дальше они смогут действовать без человеческого вмешательства. Бровди призвал не относиться скептически к новым вызовам в военных технологиях и отметил, что прежде всего нужно серьезно инвестировать в такие технологии, чтобы это было нашей реальностью.

Бровди также отметил, что в Украине уже есть сотни специалистов, которые усовершенствуют свои навыки и в ближайшее время эти опытные бойцы могут отправиться за границу для обучения армии НАТО новейших тактик ведения войны. Также командир добавил, что обучение армии НАТО новейших тактик будет частью практической благодарности за помощь в борьбе за свободу, землю Украины. И действительно, благодаря дронам, еще до наступления ВСУ на Курщине, россияне почувствовали, что такое война в разных уголках эрефии. С последнего – беспилотники разбомбили наголову склад с боеприпасами в Торопке Тверской области, что в более чем 400 километрах от украинской границы.

Что хранилось на складах

Именно здесь кафиры хранили "Грады", С-300 и С-400, а также "Искандеры". Также там начинали копить северокорейские KN23, которыми регулярно обстреливают Украину. За последние месяцы глава государства также сделал несколько заявлений, а в День Независимости представил украинцам новейшую отечественную разработку ракету-дрон "Паляница", ну чтобы у россиян не только пылало от ударов, но и от того, что произнести они это не могут.

Украинское оружие может "поджечь" россиян за сотни километров

Пока известно, что "Паляница" запускается с наземной платформы и имеет дальность до 600-700 км, поскольку указано, что в зоне его поражения находятся около 20 российских военных аэродромов, в частности "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда взлетают МиГи, несущие ракеты. "Кинжал". В украинском вооруженном арсенале появилась даже баллистическая ракета. Эксперты DEFENSE EXPRESS заявили, что производство собственных баллистических ракет дает возможность поражения интереснейших объектов на значительной глубине РФ. В частности, в 600-700 км зону поражения, с соответствующим отступлением от границы или линии фронта, попадает сама Москва. Ну и чего стоит спецоперация ВСУ на Курщине – рашисты уже несколько месяцев не могут отвоевать свои территории, а только кричат "ситуация не кретическая" и все это происходит в момент, когда Украина активно готовит почву для переговоров, ведь "на носу" второй саммит мира .

А уже 18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины полностью готов.

Когда Зеленский представит план победы

А уже 25 сентября Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН в США и в этот день президент Украины планирует представить план победы Украины обоим кандидатам в президенты – Дональду Трампу и Камале Гаррис, а также Конгрессу США. Ранее Зеленский заявил, что план победы предусматривает максимальное усиление оборонных возможностей Украины и создание условий прекращения войны с Россией. Он отметил, что этот план построен так, чтобы быть реализован благодаря поддержке международных партнеров, а не зависеть от воли России. Президент Владимир Зеленский намерен обсудить четыре пункта плана победы с президентом США Джо Байденом во время предстоящей встречи в Нью-Йорке. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN. По его словам, план победы включает четыре основных пункта плюс один, который потребуется после войны и по словам Зеленского, план победы не учитывает желания или нежелания России завершить войну.

Ключевой момент

В то же время бывший представитель Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев о плане победы говорит так: "Ключевой элемент, который является определяющим – это вопрос ресурсов, разрешение на использование этих ресурсов по территории России. Если мы найдем положительный ответ на этот вопрос – дело будет. Лозунгами, заявлениями, мечтами войны не выиграют". На вопрос о том, какова вероятность успешности будущего плана победы, Селезнев отвечает, что 50 на 50. Или прислушиваются, или нет. Чтобы остановить зло, его нужно уничтожить. Голыми руками уничтожить невозможно – нужны ракеты, подчеркивает эксперт.

Заявление Буданова

Кроме того, 15 сентября глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сделал громкое заявление, что Путин будет пытаться закончить войну в Украине до конца 2025 или в начале 2026 года. Он добавил, что уже летом 2025 г. в РФ начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию в стране-агрессорке.

"Они прогнозируют, что примерно в период с лета 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально войти в этот период так, как бы им хотелось. Им бы хотелось завершить своей победой.

Россия привлекает новобранцев

Также начальник ГУР сообщил, что летом 2025 года в России обострится вопрос с недобором в армию. Да, уже сейчас количество добровольцев сокращается. Именно поэтому в стране-агрессоре увеличили до 2 млн. руб. единовременные выплаты при подписании военного контракта.

"В этот период они столкнутся с дилеммой – либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом нужно немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим"

Заявление Сырского

О том, чего ожидать украинцам, в интервью CNN озвучивал и главком Сырский. В частности, он спрогнозировал, как будет развиваться война для Украины в течение следующих шести месяцев.

Сырский добавил, что запланированные поставки вооружения и техники позволили бы как можно быстрее поставить на вооружение уже сформировавшиеся и формируемые новые бригады.

Будущее за дронами

Между тем, как и командир спецподразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, руководитель военной разведки отметил роль украинских дронов на фронте. Он прогнозирует, что беспилотные технологии будут в дальнейшем развиваться, как и средства радиоэлектронной борьбы. Также Буданов отметил мотивацию воевать украинцев за свою землю и нестандартные подходы к решениям, чего нет у россиян.

"Украина – это страна возможностей. Чем больше живу, тем больше это вижу: здесь возможно все. Раз – с нуля сделали тысячи дронов. Кто мог о таком подумать два года назад? Наша сильная сторона – в нестандартном подходе и вере в то, что мы можем во что бы то ни стало. Мы воюем за свою землю, и здесь вариантов у нас нет"

Ранее говорилось, что атака украинских беспилотников на склад в Торопке Тверской области может повлиять на использование баллистики для ударов по Украине. Но новый массированный удар она, по всей вероятности, не отсрочит.

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