"Война кардинально меняется": Федоров рассказал, когда дроны будут сражаться с дронами

Война роботов / © ТСН

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Стремительное развитие беспилотников и автономных систем уже коренным образом меняет облик поля боя в Украине, а в перспективе значительную часть непосредственных боевых задач будут выполнять машины, а не военнослужащие.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

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По его словам, плотность беспилотных систем на фронте продолжает расти, из-за чего передвижение людей в зоне боевых действий будет становиться всё более затруднительным.

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Федоров отметил, что российские войска совершенствуют «Шахеды», в частности используют версии с реактивными двигателями, а также модернизируют другие средства поражения.

«Ситуация кардинально меняется каждый день», — подчеркнул бывший министр.

Дроны начнут сражаться друг с другом

Одним из ключевых направлений будущей войны Федоров назвал противостояние автономных беспилотных систем. По его прогнозу, дроны будут всё чаще самостоятельно обнаруживать и уничтожать другие воздушные цели.

«Мы дойдём до этапа, когда автономные дроны будут сражаться с автономными дронами. Мы дойдём до этапа, когда роботизация фронта станет тотальной», — заявил он.

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Человек останется оператором и планировщиком

По прогнозу Федорова, роботизация затронет не только воздушное пространство. На фронте будут всё шире применяться наземные роботизированные комплексы, датчики, автономные системы связи и программное обеспечение.

В результате люди будут выполнять в основном функции операторов и диспетчеров, тогда как непосредственную работу на наиболее опасных участках будут брать на себя машины.

«Это будет война роботов-дронов против роботов-дронов, которыми управляют люди», — пояснил Федоров.

Если война продлится годами, он прогнозирует «тотальную роботизацию и использование искусственного интеллекта».

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Украине важно не отстать в технологическом плане

Кроме того, бывший министр подчеркнул, что Украина должна не допустить технологического превосходства России. Речь идет не только о наращивании количества беспилотников, но и о развитии автономности, программного обеспечения, систем управления и связи.

По мнению Федорова, максимальная замена военнослужащих роботизированными системами на передовой позволит одновременно сократить потери личного состава и повысить боеспособность Сил обороны.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников по военным, энергетическим и промышленным объектам государства-агрессора.

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