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- Украина
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"Война кардинально меняется": Федоров рассказал, когда дроны будут сражаться с дронами
Одним из ключевых направлений будущей войны Федоров назвал противостояние автономных беспилотных систем.
Стремительное развитие беспилотников и автономных систем уже коренным образом меняет облик поля боя в Украине, а в перспективе значительную часть непосредственных боевых задач будут выполнять машины, а не военнослужащие.
Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.
По его словам, плотность беспилотных систем на фронте продолжает расти, из-за чего передвижение людей в зоне боевых действий будет становиться всё более затруднительным.
Федоров отметил, что российские войска совершенствуют «Шахеды», в частности используют версии с реактивными двигателями, а также модернизируют другие средства поражения.
«Ситуация кардинально меняется каждый день», — подчеркнул бывший министр.
Дроны начнут сражаться друг с другом
Одним из ключевых направлений будущей войны Федоров назвал противостояние автономных беспилотных систем. По его прогнозу, дроны будут всё чаще самостоятельно обнаруживать и уничтожать другие воздушные цели.
«Мы дойдём до этапа, когда автономные дроны будут сражаться с автономными дронами. Мы дойдём до этапа, когда роботизация фронта станет тотальной», — заявил он.
Человек останется оператором и планировщиком
По прогнозу Федорова, роботизация затронет не только воздушное пространство. На фронте будут всё шире применяться наземные роботизированные комплексы, датчики, автономные системы связи и программное обеспечение.
В результате люди будут выполнять в основном функции операторов и диспетчеров, тогда как непосредственную работу на наиболее опасных участках будут брать на себя машины.
«Это будет война роботов-дронов против роботов-дронов, которыми управляют люди», — пояснил Федоров.
Если война продлится годами, он прогнозирует «тотальную роботизацию и использование искусственного интеллекта».
Украине важно не отстать в технологическом плане
Кроме того, бывший министр подчеркнул, что Украина должна не допустить технологического превосходства России. Речь идет не только о наращивании количества беспилотников, но и о развитии автономности, программного обеспечения, систем управления и связи.
По мнению Федорова, максимальная замена военнослужащих роботизированными системами на передовой позволит одновременно сократить потери личного состава и повысить боеспособность Сил обороны.
Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников по военным, энергетическим и промышленным объектам государства-агрессора.