Война может продолжаться и в следующем году: Bloomberg раскрыл планы Путина

Владимир Путин / © Associated Press

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Западные чиновники признают, что война в Украине будет продолжаться и в следующем году, ведь мирная миссия США не заставила Владимира Путина сменить позицию. Пока Кремль готовится ужесточить атаки зимой, союзники срочно ищут способы укрепить украинскую ПВО.

Об этом пишет Bloomberg.

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Переговоры в Москве и позиция США

Сообщается, что посланники Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — совершили визиты в Москву и Киев, однако не достигли существенного прогресса. По данным источников, Путин использовал эти встречи, чтобы показать свою силу внутри страны перед выборами в Госдуму, заставив делегацию США часами ждать разговора.

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«В Москве мы добились прогресса. У нас есть новые идеи, и мы привезли их в Киев», — заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф после встречи в Киеве.

Отмечается, что после визита прошел часовой телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры с американскими посланниками «содержательными, конструктивными, откровенными и доверчивыми». В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает возобновления трехсторонних контактов и остается открытой к диалогу.

Требования сторон и зимние планы Кремля

Изданию стало известно, что Россия и дальше требует отдать ей всю Донецкую область. Украина категорически отказывается передавать города, которые РФ не смогла захватить с 2014 года, и предлагает прекратить огонь по нынешней линии фронта, чтобы начать переговоры.

По данным источников, план России на следующие полгода — массированно бить по энергетике и тепловой инфраструктуре Украины, а также давить на Европу, чтобы снизить поддержку Киева. Как только американские посланники выехали из Киева, РФ завершила трехдневную паузу и снова возобновила ракетные обстрелы.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от США предложения и сообщил, что рассчитывает на встречу с Трампом в конце сентября, а также на проведение трехсторонних консультаций осенью после завершения российских парламентских выборов 18-20 сентября.

Реакция союзников и снабжение ПВО

Учитывая планы РФ продолжить войну, союзники Украины сосредотачивают усилия на поставках ракет-перехватчиков. Европейские государства завершают проработку плана закупки американских систем Patriot и боеприпасов к ним по программе НАТО PURL.

«Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что требования Украины сохранятся в последующие месяцы и годы, а также мы должны быть готовы к другим возможным непредвиденным обстоятельствам», — отметил заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби на заседании Контактной группы по обороне Украины.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев и встретились с Зеленским на Софийской площади. Посланники Трампа добирались в Киев на поезде.

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А ранее до этого 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Виткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов.

Мы писали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили Владимиру Зеленскому обновленные предложения по миру, однако прорыва в переговорах достичь не удалось.

Несмотря на это, по информации СМИ, этой зимой Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии и прекратить взаимные удары по энергетике. Подобная возможность появилась благодаря переговорам спецпредставителей США с Кремлем.

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