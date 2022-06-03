Подоляк рассказал, когда закончится война и какие факторы предполагают победу Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "парадоксальная война" России против Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

По его словам, эта война может закончиться и через месяц, и зимой.

Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я заявил, что война может быть парадоксальной. То есть в любой момент она может закончиться, но обязательно на условиях Украины. Это надо понимать. Она может закончиться и через месяц, может закончиться к зиме. Потому что война - это не только математика на поле боя: сколько выстрелов у нас, сколько у Российской Федерации. Сегодня, к сожалению, на востоке мы имеем определенную концентрацию ресурсов у россиян. Прежде всего, техники и военных. И, безусловно, имеем очень интенсивные боевые действия", – сказал Подоляк.

По его словам, "завтра у нас будет больше ресурсов", с которыми нам помогут наши партнеры, и "тогда математика будет другой".

"Но кроме математики, война еще имеет психологию - много факторов, влияющих на внутренний мир Российской Федерации. Они уже сегодня являются изгоями, они уже сегодня обладают мощным санкционным давлением. Они уже сегодня репутационно выглядят ничтожно. И все это продуцирует у них внутреннюю панику. У них уже идут конфликты. И многие такие факторы могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится за счет внутреннего конфликта в той же Российской Федерации", - заявил советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркивает, что Украина устояла в течение 100 дней, "доказала свою государственность, и то, что у нас очень мощные люди, что за свободу мы будем биться до конца".

"Украина доказала, что у нас есть отличные менеджеры, прежде всего президент Украины, что у нас есть отличные Вооруженные силы. И все это дает нам возможность спрогнозировать победу Украины", — подчеркнул Подоляк.

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