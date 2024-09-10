Война может закончиться уже осенью: что именно готовит Зеленский — EFE

Президент Украины Владимир Зеленский стремится достичь мира уже этой осенью, опираясь на международное давление на Россию для завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

На фоне ограниченных перспектив на фронте и риска сокращения военной помощи со стороны ключевых союзников, украинский лидер Владимир Зеленский работает над "планом победы", который должен заставить Россию прекратить военную агрессию уже этой осенью.

Об этом пишет EFE.

Зеленский постепенно раскрывает детали своего плана, который планирует презентовать ключевым международным партнерам. Как он отметил в интервью, план базируется на поддержке от партнеров Украины, а не на доброй воле России. Президент считает, что при достаточном международном давлении на Кремль война может закончиться этой осенью.

"Я построил этот план на предусловии, что он может стать реальностью благодаря нашим партнерам, а не по воле или отсутствию воли Российской Федерации", — сказал украинский президент в интервью.

Зеленский раскрыл некоторые детали "плана победы" делегации конгрессменов США, с которой он встретился на экономическом форуме, в котором он участвовал в Италии.

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Об этом "плане победы" Владимир Зеленский впервые заговорил 27 августа, когда объяснил, что планирует представить этот документ еще президенту США Джо Байдену, а также кандидатам от Республиканской и Демократической партии Дональду Трампу и Камале Харрис.

"Главная суть этого плана — заставить Россию прекратить войну", — сказал он.

Одним из главных активов для достижения этого, по его словам, станет успех украинской операции в российском Курском районе, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров.

"Похоже, что целью Курской операции было заставить Москву отправить туда войска из Донбасса, укрепить моральный дух в стране и, возможно, заставить Путина идти на переговоры. Но, кажется, это не работает. Не похоже, что Путин уступает. Похоже, он настроен" на длительную войну", — рассказал EFE украинский аналитик Владимир Дубовик.

Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план имеет экономический аспект и предложения относительно роли, которую Киев должен играть в архитектуре международной безопасности, отметил Зеленский. Четвертая часть документа детализирует меры, которые Россия должна принять для прекращения военной агрессии против Украины.

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Параллельно с презентацией этого плана своим партнерам Киев готовится организовать второй Саммит мира до конца года, который, в отличие от первого такого мероприятия, будет отличаться приглашением Российской Федерации.

Из заявлений Зеленского и других украинских представителей становится ясно, что цель этой второй встречи состоит в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом.

От эффективности этого давления во многом зависит позиция близких России государств, таких как Китай или Индия. Киев упорно "ухаживает" за ними, но пока они не изъявили желания использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию полностью или частично выйти из Украины, как того требует Зеленский.

Усилия Зеленского найти разрешение конфликта, который кажется застойным, совпадают с ростом процента украинцев, готовых согласиться на переговоры с Россией.

Отвечая на вопрос о состоянии души в украинском обществе, социолог Андрей Черноусов говорит о двух феноменах. С одной стороны, растет количество тех, кто хочет путем диалога положить точку в личной драме, нанесенной им войной, но счет российского вторжения уже высок для некоторых украинцев, которые видят компромисс как измену.

"Они будут чувствовать, что потеряли дом, родных, пожертвовали своей жизнью зря", — отмечает он относительно этого слоя населения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на заседании "Рамштайна" 6 сентября заявил, что Украина будет продолжать делать все, чтобы приблизить завершение войны. Это должно произойти этой осенью.

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