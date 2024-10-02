Война может затянуться на годы: у Зеленского сказали, при каких условиях

Если российские оккупанты удержат за собой захваченные территории, то Украина получит продолжение войны на долгие годы.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "24 канал".

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"Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически украинские. Если россияне останутся на этих территориях, то у нас будет продолжение войны на долгие годы", – сказал Подоляк.

Он объяснил, что страна-агрессорка может существовать только в состоянии войны. А основным оппонентом для РФ всегда будет Украина. Единственным способом прекратить войну Подоляк назвал "поставить справедливую точку сейчас".

"Для этого необходимы военные, экономические и дипломатические принуждения", — подытожил советник главы ОП.

Ранее в Financial Times писали, что Байден может одобрить продвижение Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий.

МИД опроверг заявления Financial Times о территориальных компромиссах в обмен на мир.

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