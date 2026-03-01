Война на Ближнем Востоке бьет по Украине: когда испытаем дефицит ракет ПВО

Patriot ПВО

Уже в ближайшие недели Украина может ощутить первые перебои со снабжением ракет ПВО: все из-за ситуации на Ближнем Востоке

Об этом в эфире КИЕВ24 отметил авиационный эксперт Богдан Долинце.

«Если говорить о необходимости Украины, то мы видим, что потребности всегда выше, чем то количество, которое передается, то есть мы говорим о работе в условиях постоянного дефицита», — отметил эксперт.

Точной информации относительно количества передаваемых Украине ракет и на какое время их хватает, никто не предоставляет, но риски задержки существуют, добавил Долинце.

Дефицит боеприпасов и «очередь» за ракетами

Ранее США и союзники по НАТО неоднократно заявляли об ограниченных запасах зенитных ракет, включая системы Patriot и NASAMS. Поскольку Израиль и арабские страны региона используют аналогичные типы перехватчиков для отражения иранских атак, возникает прямая конкуренция за склады и мощности производства оборонных компаний.

Какие ракеты под угрозой дефицита:

Patriot (PAC-2/PAC-3) — основная защита от баллистики.

NASAMS (AIM-120) — защита от крылатых ракет и дронов.

Iris-T — (в меньшей степени, но логистика также может сместиться).

Напомним, издание Financial Times уже писало о том, что война США и Израиля против Ирана может ударить по поставкам ПВО Украине. В FT предупреждают, что противостояние с Тегераном заставляет Вашингтон экономить ПВО для собственных нужд.