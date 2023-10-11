Война на Ближнем Востоке: у Байдена рассказали, что будет с помощью для Украины

Белый дом планирует в ближайшее время предоставить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и пакет помощи Израилю.
У Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы одновременно поддерживать Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и Израиль в борьбе с ХАМАС.
Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", — сказал Салливан.
Кроме того, он подтвердил информацию, что президент США Джо Байден планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и пакет помощи Израилю. Вместе с тем, он не уточнил, будет ли помощь Украине и Израилю идти одним запросом.
Салливан подчеркнул, что помощь Украине полностью в интересах Соединенных Штатов, потому что требует меньше ресурсов, чем если бы Россия победила Украину и распространила свою агрессию на другие страны Европы. Он напомнил, что в этом случае пришлось бы напрямую задействовать американских военных.
Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы от обеих партий предлагают принять годовой пакет военной помощи для Украины, который решит вопрос с финансированием до проведения выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году.
Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада в Украине.
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