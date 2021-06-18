Война на Донбассе: в ОБСЕ назвали число жертв среди мирного населения

Люди получают ранения в результате детонации боеприпасов и мин.

Жертвами войны на Донбассе с начала года стали 37 человек. Большинство из них пострадали от взрывов мин и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Так, по данным Мониторинговой миссии, только за прошедшие две недели в ходе военного конфликта на востоке Украины пострадали четыре человека. Ранения они получили в результате детонации взрывоопасных предметов.

С начала 2021 ранения различной степени тяжести получили 37 гражданских: 11 из них погибли, 26 — травмированы.

"Большинство жертв — 27 — пострадали от мин, невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, шесть — от огня из стрелкового оружия, четыре — от обстрелов из тяжелого вооружения", — рассказали в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что Россия игнорирует уставные обязательства члена ОБСЕ и безосновательно грозит полностью остановить работу наблюдателей СММ на границе с Украиной.

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