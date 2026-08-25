Война на финишной прямой? экс-посол удивил годом и условием, при котором Путин сядет за стол переговоров

Война в Украине / © ТСН.ua

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Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что весной — летом 2027 года Россию ждут серьезные экономические проблемы, которые значительно ослабят ее.

Об этом Шамшур рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Когда может закончиться война — прогноз

«Если говорить о 27-м году, то это как раз перспектива возможного истощения российской экономики. Некоторые серьезные экономические аналитики считают, что весна-лето 27-го года — это, возможно, усиление таких серьезных негативных тенденций для России, для Путина, в российской экономике. Это может быть существенным», — сказал он.

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Комментируя заявление Зеленского о «окне возможностей» по завершению войны 2027 года, бывший дипломат не привязывает перспективы достижения прекращения огня до избирательного процесса в Соединенных Штатах.

«…потому что вопрос о войне, о помощи Украине явно не является центральным для политических дебатов и политической игры. Она присутствует, но явно не в центре внимания в США. Из этого нужно исходить», — подчеркнул Шамшур.

Он отметил, что США при руководстве Трампа не является стратегическим партнером Киева, поэтому европейский фактор для Украины более важен.

«Но сказать, чтобы Соединенные Штаты выступали действительно как стратегический партнер, к сожалению, оснований для этого нет. Поэтому значение европейского фактора для нас становится все более важным и явно выдвигается на первый план. Как могут предстоящие выборы в ряде европейских стран и вообще развитие политической ситуации среди наших европейских партнеров повлиять на уровень поддержки Украины? Вот здесь есть серьезные проблемы, и над ними нужно вместе с нашими нынешними партнерами работать», — считает он.

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Что заставит Путина остановить войну в Украине

По его мнению, остановить войну можно только благодаря давлению на российского диктатора Путина и усилению санкций против РФ.

«Надо остановить Путина военно и максимально закрутить гайки этого санкционного режима. Тогда, возможно, он проявит готовность к переговорам. Пока он считает, что все свои цели он может добиться военными методами. И до тех пор пока это не изменится, я думаю, что никакие реальные переговоры о прекращении огня с Россией вряд ли состоятся», — добавил Шамшур.

Дипломат подчеркнул, что главное для завершения войны это готовность России к конструктивным переговорам, но сейчас Москва это отвергает.

«Судя по заявлениям и действиям россиян, которые мы видели и, пожалуй, еще увидим, это не свидетельствует о том, что они готовы к переговорам о прекращении огня. Разве что на своих условиях, которые по-прежнему капитуляционны для Украины», — подчеркнул он.

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Когда закончится война — последние прогнозы

Напомним, в МИД Бельгии не видят скорого окончания войны в Украине. Министр иностранных дел Максим Прево предполагает, что боевые действия могут затянуться до 2028 года.

Впрочем, в Офисе президента прогнозы более оптимистичны. Руководитель ОП Кирилл Буданов считает, что шансы на окончание войны есть до конца 2026 года. Он подчеркнул, что мирный процесс не в паузе, но признал, что он замедлен.

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