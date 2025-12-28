- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Война на рельсах: почему "Укрзализныця" стала одной из главных мишеней России
Россия начала массированную охоту на железнодорожную инфраструктуру Украины, совершив в этом году более 1100 атак, чтобы перерезать главную артерию украинской экономики и логистики.
Когда-то «железные» маршруты, по которым в Киев приезжали мировые лидеры, а миллионы беженцев спасались от войны, теперь оказались под прицельным огнем. Россия сменила стратегию, превратив сеть «Укрзализныци» в одну из приоритетных целей своих атак.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Масштабы «войны на рельсах»
По данным «Укрзализныци», только в этом году Россия совершила более 1100 атак на железнодорожную инфраструктуру:
Это примерно равно количеству ударов за 2023 и 2024 годы вместе взятых.
Общий ущерб с начала вторжения оценивается в $5,8 млрд , и эта цифра постоянно растет.
Александр Перцовский, глава «Укрзализныци», называет это «сознательными, структурированными и сконцентрированными усилиями, направленными на то, чтобы остановить работу системы».
Под удар попадает все поезда, диспетчерские башни, депо, мосты и электроподстанции.
Почему бьют именно сейчас
Издание отмечает, что в начале вторжения Россия пыталась сохранить украинскую железную дорогу в надежде использовать ее для собственных нужд в случае оккупации. Теперь же, когда Москва давит на Киев и требует мира на своих условиях, тактика изменилась в полное уничтожение.
Цель врага проста – перерезать «артерию», которая перевозит более 60% грузов страны , оружие на фронт и зерно в черноморские порты.
Цена несокрушимости
Железнодорожникам приходится работать в экстремальных условиях:
машинисты, въезжающие в Херсон, теперь надевают шлемы;
крыши поездов оборудуют системами РЭБ для защиты от дронов;
подстанции пытаются оградить бетонными блоками.
Несмотря на все, система продолжает работать. Когда в этом месяце дрон уничтожил станцию и диспетчерскую башню в Фастове, движение поездов возобновили к обеду того же дня, перейдя на ручное управление.
Напомним, российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветви "Киев-Ковель", чтобы отрезать Украину от Польши. Под ударом – поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.