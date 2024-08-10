Война на территории агрессора и духовная независимость украинцев: главное из обращения Зеленского

Украинский президент поблагодарил за новые оборонные пакеты для Украины, в частности, объявленный на этой неделе США.

В субботу, 10 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский неоднократно докладывал президенту Зеленскому о действиях на фронте и "вытеснении войны на территорию агрессора".

Об этом сообщил глава государства в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский выразил благодарность каждому подразделению Сил обороны, которые задействованы в этих операциях.

"Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно — давление на агрессора", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также поблагодарил за новые оборонные пакеты для Украины, в частности за объявленный на этой неделе американский пакет.

"Ракеты для "стингеров", снаряды для "хаймарсов", артиллерия — 155-й калибр. Мы работаем ради своевременной логистики, чтобы помощь была ощутима на фронте как можно быстрее. И очень мы ожидаем решений по дальнобойности – и от Соединенных Штатов, и от Великобритании, и от Франции – сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир”, — подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал решение, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость".

“Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть полностью эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим”, – заверил он.

Вытеснить войну на территорию агрессора! Ждем дальнобойного разрешения! - Зеленский 10 августа

Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны, которую развязала Россия.

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