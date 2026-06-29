«Война не будет где-нибудь там»: Зеленский анонсировал максимальные препятствия для РФ

Зеленский объяснил, зачем Украине очереди за горючим в России / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил о выполнении плана дальнобойных санкций и пообещал РФ «наибольшее препятствие» для желания воевать дальше.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 29 июня.

Зеленский прокомментировал ряд сегодняшних циничных российских атак по украинским городам. Он заверил, что Украина будет «совершенно справедливо» отвечать России на все эти удары.

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«И мы это делаем так, чтобы страдала, прежде всего, система российского государства и возможность России затягивать войну», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что последствия продолжающейся уже пятый год так называемой «трехдневной войны» все более четко ощущают сами граждане РФ.

«Сами россияне в очередях за бензином в разных регионах России реально видят, что их „трехдневная война“ продолжается уже пятый год так, что даже нефтяное государство, „бензоколонка“, как Россию называли, теперь с дефицитом бензина. Это прямое последствие войны», — отметил глава государства.

Он добавил, что Украина возвращает реальность войны на территорию РФ и делает продление оккупации украинских земель максимально сложным для врага.

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Зеленский заверил, что успешно реализуется «украинский план дальнобойных санкций» и меры «средней дальности», намекая на удары по РФ.

Президент добавил, что Украина предоставила все предложения, чтобы завершить эту войну. Но Россия каждый раз отказывается.

«Накануне снова прозвучало четкое желание России воевать. Следовательно, нужно как можно больше препятствий для желания воевать дальше», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже 15 раз определяла сроки захвата Донецкой области, но каждый раз их переносила.

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