"Война не терпит перерыва": военный эксперт о попытках Путина привлечь наемников из Сирии и Ливии

"Война не терпит перерыва": военный эксперт о попытках Путина привлечь наемников из Сирии и Ливии

Сейчас у российских войск нет резерва.

По словам военного эксперта Олега Жданова, вражеская армия РФ сейчас не имеет достаточного резерва, а попытки привлечь наемников из Сирии и Ливии пока бесполезны, поскольку на все это нужно время.

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL.

"У Путина нет войск, но российская сторона не начинала второй этап. У них нет резерва. И даже эти попытки собрать каких-то сирийцев, ливийцев пока не имели большого успеха – все это требует времени. А война не терпит перерыва. Воевать надо сегодня, здесь и сейчас", — сказал он.

По его словам, Путин перебрасывает в Украину базу из Армении, около 800 человек, и имеет в запасе 1500 морских пехотинцев из Тихоокеанского флота. Однако требуется значительный промежуток времени, чтобы они прибыли в Украину.

"Чтобы выровнять ситуацию, нужна группировка численностью около 50 тысяч. У Путина этого нет", – заявил Жданов.

Олег Жданов считает, что Путину нужен месяц-полтора, чтобы собрать войско.

"Кстати, именно по этой причине он заговорил о том, что готов лететь в Иерусалим и разговаривать с Зеленским. Ему нужна большая пауза, перерыв в войне, ему нужно выторговать какие-либо преференции лично себе", — говорит эксперт.

Напомним, за последние дни РФ собрала уже тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.

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