Война не закончится в 2026 году: военный назвал причины

Зеленский, Трамп, Путин / © ТСН.ua

Украине не удастся достичь мира в 2026 году. Путь к миру состоит в ударе по экономике РФ.

Об этом в эфире «КИЕВ24» высказал Юрий Береза, военный, бывший командир подразделения НГУ «Днепр-1».

Россияне будут водить за нос Трампа и давать пустые обещания.

«К сожалению, ни 2025, ни 2026 год не принесут нам покоя и мира», — считает он.

Вопрос мира стоит в экономических санкциях. К примеру, отсутствие того же бензина, это более сильное принуждение к миру, чем 10 встреч Трампа и Путина. Итак, отмечает Береза, если в стране бензоколонки не будет этого ресурса, это большая реальность по отношению к миру.

«Если мы или наши партнеры сделают все для того, чтобы в холодильниках россиян нечего было есть, и холодильник победит телевизор, это реальный шаг к миру. Все остальное это болтовня на фоне геноцида украинского народа», — заверил военный.

Ранее речь шла о том, что Кремль отверг предложения Трампа по поводу перемирия.

«Россия тормозит мирный процесс и стремится заставить США, Украину и Запад принять ее ультимативные требования», — заключили аналитики.