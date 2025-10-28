- Дата публикации
Война не закончится в 2026 году: военный назвал причины
Россиянам следует принудить к миру, и встречи Трампа с Путиным не действенный подход. Граждане РФ должны почувствовать санкции и упадок.
Украине не удастся достичь мира в 2026 году. Путь к миру состоит в ударе по экономике РФ.
Об этом в эфире «КИЕВ24» высказал Юрий Береза, военный, бывший командир подразделения НГУ «Днепр-1».
Россияне будут водить за нос Трампа и давать пустые обещания.
«К сожалению, ни 2025, ни 2026 год не принесут нам покоя и мира», — считает он.
Вопрос мира стоит в экономических санкциях. К примеру, отсутствие того же бензина, это более сильное принуждение к миру, чем 10 встреч Трампа и Путина. Итак, отмечает Береза, если в стране бензоколонки не будет этого ресурса, это большая реальность по отношению к миру.
«Если мы или наши партнеры сделают все для того, чтобы в холодильниках россиян нечего было есть, и холодильник победит телевизор, это реальный шаг к миру. Все остальное это болтовня на фоне геноцида украинского народа», — заверил военный.
Ранее речь шла о том, что Кремль отверг предложения Трампа по поводу перемирия.
«Россия тормозит мирный процесс и стремится заставить США, Украину и Запад принять ее ультимативные требования», — заключили аналитики.