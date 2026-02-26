Война "отравила" воздух в Украине: ученые обнародовали шокирующие результаты исследования

Война "отравила" воздух в Украине / © pixabay.com

Украинские ученые провели комплексный анализ влияния полномасштабной войны на состояние атмосферного воздуха. Исследование охватывает период 2019-2024 годов и демонстрирует как мгновенные последствия ракетных и дроновых ударов, так и долгосрочные изменения в атмосфере.

Результаты опубликованы в международном журнале Environmental Science and Pollution Research.

Первый многолетний анализ влияния войны

Исследование возглавил ученый Михаил Савенец. В работе использовались данные спутникового мониторинга, дистанционного зондирования и наземных измерений.

Специалисты проанализировали тысячи ракетных и дроновых атак и оценили:

краткосрочные всплески загрязнения после ушибов;

сезонные колебания;

межгодовые изменения на фоне накопительного эффекта войны

Установлено, что сразу после обстрелов концентрация вредных веществ в воздухе росла на 100–400%, а в отдельных случаях более чем на 1000%.

Долговременные смены атмосферы

Ученые также зафиксировали существенные долгосрочные изменения в структуре выбросов и источниках загрязнения воздуха. На состояние атмосферы повлияли разрушения промышленных предприятий, перебои в энергосистеме, массовое использование дизельных генераторов, миграция населения и изменение транспортной активности.

В целом, концентрация взвешенных частиц в крупных городах снизилась, однако в прифронтовых регионах она, наоборот, выросла примерно на 14%. В то же время уровень диоксида серы повысился в районах, где стали более активно использовать более "грязные" виды топлива. Показатели диоксида азота сократились на 10–30%, что связывается со спадом промышленности и транспортной нагрузки, а уровень монооксида углерода в основном также уменьшился.

Парадокс: общее снижение загрязнения

Спутниковые данные показали неожиданную тенденцию — над большинством территории Украины уровень атмосферного загрязнения в целом уменьшился.

В частности, содержание NO₂ снизилось даже в крупных городах и вблизи фронта. Причиной называют резкое падение промышленной активности и транспортной нагрузки из-за разрушения инфраструктуры.

Показательным примером явилось существенное снижение загрязнения в районе Мариуполя после остановки металлургического комбината "Азовсталь".

Двойной эффект войны

Ученые отмечают, что полномасштабная война имеет противоречивое влияние на атмосферу. С одной стороны, сокращение экономической активности снизило регулярные выбросы. С другой — боевые действия приводят к локальным, но очень интенсивным всплескам загрязнения, которые представляют серьезную угрозу для здоровья населения.

Исследование впервые системно показало, как война меняет экологическую ситуацию в Украине и чем фактически дышат украинцы в условиях длительных боевых действий.

Война уже нанесла масштабный ущерб климату Украины

За четыре года полномасштабной войны окружающая среда Украины понесла серьезные потери. С февраля 2022 года в атмосферу попало около 311 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

По данным Инициативы по учету парниковых газов в войнах (IGGAW), 37% этих выбросов связано непосредственно с боевыми действиями — сжиганием горючего военной техникой, авиацией и флотом. Еще около четверти приходится на масштабные пожары, которые возникали на линии фронта или вблизи нее.

Украина уже требует от России компенсации климатических убытков. Вырученные средства планируют направить на экологически безопасное послевоенное восстановление. Общая сумма претензий оценивается примерно в 57 миллиардов долларов.

Восстановление может стать новым экологическим риском

В то же время, экологи предупреждают, что быстрое восстановление экономики может создать новые угрозы для природы. Масштабные инвестиции в добычу ресурсов, инфраструктуру и промышленность способны усилить давление на окружающую среду, если экологические стандарты отойдут на второй план.

По оценкам Международного союза охраны природы, во многих странах восстановление после войн иногда наносило природе даже больший вред, чем сами боевые действия. Эксперты призывают соединить экономическое восстановление Украины с жесткими природоохранными требованиями во избежание долгосрочных экологических последствий.