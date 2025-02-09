"Война перешла в другую фазу": генерал-майор запаса СБУ о терактах против ТЦК

Ситуация с попытками терактов против ТЦК продемонстрировала, что враг может предпринимать более масштабные действия. Сейчас война перешла в другую фазу.

Об этом сказал заместитель председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью "Эспрессо".

Ягун отметил, что такая война против ТЦК продолжается волнами с 2014 года, однако сейчас она уже перешла в другую фазу.

"У нас здесь и взрывали офицеров, и пытались дестабилизировать ситуацию разнообразными митингами. Но факт остается фактом: сейчас война перешла в другую фазу, нашла доброкачественную подоплеку, на которую были брошены зернышки ненависти", — сказал он.

Ягун назвал две вещи, на которые нужно обратить внимание.

"Первое – мы начиная еще с 2014 года, а особенно после 2022 года очень толерантно, как на мой взгляд, относились к людям, которые либо противодействовали, либо препятствовали мобилизации разнообразными методами: кто через ТикТок, кто какими видосиками, кто действиями псевдоадвокатов, кто зарабатывал деньги на уклонах", кто зарабатывал деньги на уклонах.

В то же время эксперт отмечает, что в ТЦК была "куча проблем", которые можно было решать, на которые нужно было указывать.

"Во-первых, на представителя ТЦК нигде не учат. Во-вторых, мы сами потребовали, чтобы там поменяли персонал, который и был изменен на 90%. Причем пришли где-то 70% людей после фронта, которые уже не пригодны к боевым действиям на передовой, потому что они после тяжелых ранений", — сказал он.

По мнению генерал-майора запаса СБУ, общество теперь можно условно разделить на две части: противодействующие ТЦК и те, которые работают в ТЦК. И это только одна проблема.

"А другая проблема – есть часть молодого общества, начиная с 14 лет, живущая в своем информационном пузыре и, как ни странно, не пересекающаяся с тем информационным массивом, который государство пытается донести до общества. Они не смотрят информационный марафон, телевидение, не слушают радио, у них есть свои каналы получения информации, причем эти каналы, к этому каналу, к этому каналу.

И когда человек пытается подзаработать и ищет в Тelegram-канале быструю приработку, отмечает эксперт.

"Понятно, что на его неподготовленный разум довольно быстро может повлиять какой-то представитель спецслужб из Российской Федерации. Вот мы и имеем, что одни препятствовали, а другие не готовы были к этому, и пошло нашествие. У нас нашествие было в несколько волн", — добавил Ягун.

По его словам, первая волна – это так называемые корректировщики. Также Ягун напомнил о поджигателях машины.

"Также те, что жгли железнодорожные шкафы. А сейчас дошли до прямых действий, когда люди, не осознавая, выполняют несколько "квестов": там забери коробочку, а там рюкзак, туда отнеси и там положи.

"Он вошел и взорвался": Ягун рассказал, как руководят исполнителями взрывов в ТЦК

Виктор Ягун также подчеркнул, что часть теракта, на которую идут люди ради заработка, может быть опасна для их жизни.

"Они не осознают, что делают. Ему говорят: "Войди внутрь" — он вошел и взорвался. И вот так заканчивается бессознательная жизнь. Поэтому надо действовать, поднимать общество, чтобы с каждого "утюга" сейчас звучал голос, который бы разъяснял, что на самом деле происходит, как всем противодействовать, потрясай, .Я бы не отвергал идею, чтобы даже перед киносеансами делали такие объявления.

Если речь идет о возрасте 18 лет, когда рано идти защищать государство, то насколько рано или не рано в 22 года совершать теракт против этого государства, задает вопрос Ягун.

Напомним, как именно ФСБ вербует молодых украинцев и почему это кончается трагически.

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