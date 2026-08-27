Война подходит к завершению? Буданов сделал важное заявление о переговорах между Украиной и РФ

Кирилл Буданов

Реклама

Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал возобновление переговоров между Украиной и РФ об окончании войны. Новый раунд между представителями двух стран с участием США может пройти уже в сентябре.

Об этом чиновник рассказал в комментарии изданию Новости.LIVE.

Реклама

Он признал, что переговорный процесс пока находится на паузе, но его планируют «оживить».

Реклама

«Переговорный трек пока на паузе, есть ли возможность? Я же сказал, что мы его, дай Бог, оживим немного. Все увидели через несколько дней проезд этого солидного человека. Дальше будут события», — отметил он.

На вопрос журналистов, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил: «Я надеюсь на это, да. Ну, и американскими уж. Без них никак».

Переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко считает, что переговоры между Украиной и Россией были одной из тем главы ЦРУ во время визита в Москву. Однако, по предположениям эксперта, Путин отверг мирные предложения США по Украине и возможность прекращения огня.

Президент Украины представил новый план завершения войны, разработанный Украиной, США и Европой. В документе очерчены три ключевых приоритета для прекращения войны. Зеленский отметил, что США планируют обсудить этот план как с Украиной, так и с Россией.

Реклама

Новости партнеров