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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Война подходит к завершению? Буданов сделал важное заявление о переговорах между Украиной и РФ

Руководитель ОП Кирилл Буданов признал, что переговорный процесс пока находится на паузе, но его планируют «оживить».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал возобновление переговоров между Украиной и РФ об окончании войны. Новый раунд между представителями двух стран с участием США может пройти уже в сентябре.

Об этом чиновник рассказал в комментарии изданию Новости.LIVE.

Он признал, что переговорный процесс пока находится на паузе, но его планируют «оживить».

«Переговорный трек пока на паузе, есть ли возможность? Я же сказал, что мы его, дай Бог, оживим немного. Все увидели через несколько дней проезд этого солидного человека. Дальше будут события», — отметил он.

На вопрос журналистов, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил: «Я надеюсь на это, да. Ну, и американскими уж. Без них никак».

Переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко считает, что переговоры между Украиной и Россией были одной из тем главы ЦРУ во время визита в Москву. Однако, по предположениям эксперта, Путин отверг мирные предложения США по Украине и возможность прекращения огня.

Президент Украины представил новый план завершения войны, разработанный Украиной, США и Европой. В документе очерчены три ключевых приоритета для прекращения войны. Зеленский отметил, что США планируют обсудить этот план как с Украиной, так и с Россией.

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