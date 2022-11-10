Война повышает градусы: как вторжение РФ в Украину ускоряет глобальное потепление

Каждая ракета или снаряд, выпущенные Россией, приводят к значительным выбросам парниковых газов.

Война России с Украиной не только рискует обрушить глобальные продовольственные и энергетические рынки, но может иметь серьезные последствия в сфере климата. Война может привести к тому, что температура поднимется далеко за пределы уровня 1,5 градуса и ускорит глобальное потепление.

Об этом сообщила группа аналитиков Climate Action Tracker на саммите COP27 по климату в Египте, пишет Guardian.

Если все новые газовые проекты, объявленные в связи с глобальным кризисом поставки газа, будут реализованы, выбросы парниковых газов составят примерно 10% от общего количества углекислого газа, которое может безопасно выбрасываться до 2050 года.

Поскольку этот газ является дополнением к текущему производству ископаемых, это может привести к срыву Парижского соглашения по климату. Согласно исследованию, в мире будет избыток предложения сжиженного природного газа.

Билл Хейр, исполнительный директор Climate Analytics, одной из организаций-партнеров Climate Action Tracker, сказал, что мир "переусердствовал" в своих попытках заполнить дыру, оставленную российским газом.

"Объем импортных мощностей строящегося в Европе газа намного превышает потребность в замещении", — сказал он.

Фото: Associated Press

На климатическом саммите ООН была поставлена цель сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса. Но теперь эта цель под угрозой, поскольку страны ищут альтернативу российским поставкам нефти и газа.

Сейчас мир находится на пути к "климатическому аду" из-за роста выбросов парниковых газов.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на климатическом саммите в Египте.

"Мы проигрываем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура растет. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане к "климатическому аду", и нога давит на педаль газа", – заявил он.

В мире растет количество смертей от жары

20-летнее исследование показало, что более 5 миллионов человек во всем мире умирают ежегодно из-за сильных жар или холодов, а количество смертей, связанных с жарой, растет, сообщает The Guardian.

Исследование показало, что 9,4% смертей в мире ежегодно связаны с влиянием жары или холода, что эквивалентно 74 дополнительным смертельным случаям на 100 000 человек.

Ученые проанализировали данные о смертности и погоде с 750 мест в 43 странах в период с 2000 по 2019 годы и выяснили, что среднесуточная температура в этих местах увеличивалась на 0,26°C за десятилетие.

Исследование также показало, что за два десятилетия от холода умерло больше людей, чем от жары. Но смертность от жары росла, а смертность от холода снижалась.

Профессор Университета Юмин Гуо говорит, что эта тенденция сохранится из-за изменения климата, а общий уровень смертности может увеличиваться.

"В будущем смертность от холода должна снижаться, но поскольку смертность от жары будет расти, это значит, что наступит переломный момент", — отметил Гуо.

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