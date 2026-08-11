"Война приобрела тотальный характер, и нам в этом жить": Кулеба сказал, чего ждать осенью и зимой

Дмитрий Кулеба рассказал об ударах по гражданской инфраструктуре и последствиях качества жизни / © Associated Press

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Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна готовиться к повторению сложной зимы, поскольку война все больше охватывает гражданскую инфраструктуру.

Об этом он сказал в интервью журналисту Сергею Пейчеву.

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Отвечая на вопрос, к чему украинцам готовиться осенью и зимой, учитывая удары по портовой и другой инфраструктуре, Кулеба спрогнозировал повторение сложных условий предыдущей зимы.

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«Ну как минимум к повторению той зимы. Но смотрите, когда война заходит системно на поражение целей гражданской инфраструктуры: мы бьем их склады, они бьют наши склады. Дальше они выбивают наши заправки. Мы им выбиваем НПЗ, они нам заправки», — сказал Кулеба.

По его словам, такие атаки оказывают непосредственное влияние на повседневную жизнь украинцев.

«Вот в новостях уже было, что на трассе Харьков-Полтава нет ни одной заправки. Это влияет на качество жизни в условиях войны? Непосредственно влияет», — отметил бывший глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украине придется адаптироваться к ситуации, когда гражданская инфраструктура становится системной целью войны.

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«И мы просто к этому готовимся, что война перешла в такой тотальный характер, когда гражданская инфраструктура уничтожается целенаправленно, и нам в этом жить», — заявил он.

По оценке Кулебы, осенью и зимой украинцам следует быть готовыми не только к возможному повторению проблем предыдущего отопительного сезона, но и к дальнейшему влиянию войны на транспортную и топливную инфраструктуру.

Напомним, российская армия будет продолжать массированные обстрелы Украины, в том числе Киева. А быстрого решения для усиления системы противовоздушной обороны или противодействия управляемым авиабомбам (КАБ) сейчас нет.

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