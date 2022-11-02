"Война продолжает свою страшную черную жатву": на фронте погиб 26-летний боец из Ивано-Франковщины

В одном из направлений ведения боевых действий погиб житель села Ангеловка Ивано-Франковской области Иван Шершинь. 26-летний боец защищал Украину еще до антитеррористической операции и продолжил защищать ее во время полномасштабного наступления РФ.

Об этом сообщается на странице Выгодского поселкового совета.

"На войне с российским захватчиком погиб житель села Ангеловка Иван Шершинь. Юный парень защищал родное государство еще во время АТО на востоке Украины, но проклятый враг унес его жизни сейчас. Война продолжает свою страшную черную жатву и сеет в сердца людей горе и печаль, и тоску. Герои не умирают. Они живут в наших сердцах и воспоминаниях. Доземный поклон Ивану. Искренние соболезнования родным и близким покойного. Не забудем и не простим", — говорится в сообщении.

Украинский защитник Иван Шершинь, фото/Выгодский поселковый совет

Погибшие воины из Прикарпатья

На Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 45-летний военный из села Рожнев Ивано-Франковской области Виктор Жежеров. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Также на Бахмутском направлении в бою погиб 51-летний защитник Украины, житель села Ганнусовка Езупольской громады Ивано-Франковской области Александр Костюк.

В воскресенье, 30 октября, возле села Невское Сватовского района Луганской области в бою погиб 43-летний командир десантно-штурмового отделения из Калуша Ивано-Франковской области Петр Урсулович.

В понедельник, 1 октября, в городе Тлумач Ивано-Франковской области простились с павшим воином Василием Погорелым из поселка Обертин. Люди прощались с защитником на коленях и с флагами в руках.

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