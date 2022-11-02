Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Война продолжает свою страшную черную жатву": на фронте погиб 26-летний боец из Ивано-Франковщины

Дата публикации
Просмотры
2305
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Война продолжает свою страшную черную жатву": на фронте погиб 26-летний боец из Ивано-Франковщины

Украинский защитник Иван Шершинь, фото/Выгодский поселковый совет

Иван Шершинь отдал жизнь за независимость Украины.

В одном из направлений ведения боевых действий погиб житель села Ангеловка Ивано-Франковской области Иван Шершинь. 26-летний боец защищал Украину еще до антитеррористической операции и продолжил защищать ее во время полномасштабного наступления РФ.

Об этом сообщается на странице Выгодского поселкового совета.

"На войне с российским захватчиком погиб житель села Ангеловка Иван Шершинь. Юный парень защищал родное государство еще во время АТО на востоке Украины, но проклятый враг унес его жизни сейчас. Война продолжает свою страшную черную жатву и сеет в сердца людей горе и печаль, и тоску. Герои не умирают. Они живут в наших сердцах и воспоминаниях. Доземный поклон Ивану. Искренние соболезнования родным и близким покойного. Не забудем и не простим", — говорится в сообщении.

Украинский защитник Иван Шершинь, фото/Выгодский поселковый совет / ©
Украинский защитник Иван Шершинь, фото/Выгодский поселковый совет

Погибшие воины из Прикарпатья

На Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 45-летний военный из села Рожнев Ивано-Франковской области Виктор Жежеров. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Также на Бахмутском направлении в бою погиб 51-летний защитник Украины, житель села Ганнусовка Езупольской громады Ивано-Франковской области Александр Костюк.

В воскресенье, 30 октября, возле села Невское Сватовского района Луганской области в бою погиб 43-летний командир десантно-штурмового отделения из Калуша Ивано-Франковской области Петр Урсулович.

В понедельник, 1 октября, в городе Тлумач Ивано-Франковской области простились с павшим воином Василием Погорелым из поселка Обертин. Люди прощались с защитником на коленях и с флагами в руках.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2305
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация