"Война против сухариков": россияне уничтожили склад производителя Flint во время атаки на Павлоград (фото)

Сгоревший склад компании-производителя соленых снеков Snack Production

Реклама

Из-за российской атаки на Павлоград Днепропетровской области 2 ноября полностью сгорел склад, который арендовала компания-производитель соленых снеков. В результате пожара было уничтожено сырье и готовая продукция Snack Production, выпускающей известные бренды Flint, Chipster’s, Big Bob, «Сан Саныч» и «Морские».

Об этом сообщил соучредитель группы компаний Star Brands (в которую входит Snack Production) Иван Омельченко в своем Instagram. Официальная страница Star Brands распространила его сообщение.

«К большому сожалению вчера (2 ноября — ред.) враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков. В 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде», — сообщил Омельченко.

Реклама

Сгоревший склад компании-производителя соленых снеков Snack Production

Сгоревший склад компании-производителя соленых снеков Snack Production

По информации Forbes со ссылкой на пресс-службу Star Brands, склад был уничтожен прямым попаданием дрона «Шахед». Площадь поражения составила около 11 тыс. кв. м.

Хотя точная стоимость потерь еще не определена, Омельченко отметил, что речь идет о «десятках миллионов».

К счастью, среди работников никто не пострадал, ведь во время атаки все находились в специальном укрытии. Работу спасателей осложняла угроза повторных ударов — пожар пришлось тушить всю ночь.

В Star Brands заявили, что уже подали обращение в правоохранительные органы относительно очередного преступления страны-агрессора.

Реклама

Заметим, что это не первая атака по предприятию — склад компании в Павлограде уже подвергался российским ударам в апреле 2025 года.

К слову, в ночь на 25 октября ракетным ударом по Киеву были уничтожены склады крупной фармацевтической компании «Оптима-Фарм». По предварительным данным, убытки достигают более 100 млн долл.

Несмотря на уничтожение склада дистрибьютора «Оптима-Фарм» (обеспечивавшего 20% месячного запаса лекарств в Украине), дефицита медикаментов для населения не прогнозируется. Возможны лишь кратковременные задержки в доставках (до двух недель) из-за необходимости восстановления офисных процессов.