Секретная стенограмма разоблачила ложь Путина о войне в Украине: реакция МИД

Георгий Тихий / © МИД Украины

США опубликовали дословные стенограммы переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Джорджем Бушем, состоявшихся в 2001 и 2008 годах. Документы демонстрируют, что отрицание украинской государственности было частью мировоззрения Кремля задолго до полномасштабной войны.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Тихий подчеркнул, что эти документы еще раз опровергают кремлевский нарратив о том, что война против Украины стала реакцией на Революцию Достоинства или «ошибки Запада».

«Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения. Первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в российских головах», — написал он.

«Искусственное государство»: что говорил Путин в 2001 году

Еще 24 года назад, в начале своего правления Путин пытался убедить американского лидера в том, что Украина не является полноценной страной. В ходе разговора он заявил, что вступление Киева в НАТО неизбежно спровоцирует конфликт.

Когда Джордж Буш спросил почему, Путин издал набор псевдоисторических тезисов, которые впоследствии станут основой российской идеологии войны. Он назвал Украину «искусственно созданным сложным государством» и отрицал существование сложившейся украинской нации.

Аргументы диктатора сводились к тому, что Украина якобы была «собрана» из кусков других стран:

Западные регионы якобы отошли от Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны.

Восточные области якобы были переданы Россией в 1920–1930-х годах.

Крым — передан в 1956 году.

Также Путин настаивал, что треть населения Украины — это россияне, и пугал Вашингтон тем, что украинцы воспринимают НАТО как враждебный альянс.

Угрозы 2008 года

Спустя семь лет, в 2008-м, риторика главы Кремля не изменилась, а только стала более агрессивной. Во время очередной встречи с Бушем Путин снова повторял тезисы о «искусстве» Украины и прогнозировал ее раскол. Уже тогда раздавались прямые угрозы.

«Россия будет работать над тем, чтобы предотвратить расширение НАТО. Россия будет постоянно создавать здесь проблемы», — заявлял диктатор, фактически анонсируя предстоящую гибридную и полномасштабную агрессию.

Напомним, ранее из рассекреченных документов стало известно, что Путин просил Буша-младшего о вступлении РФ в НАТО.