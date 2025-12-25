- Дата публикации
Секретная стенограмма разоблачила ложь Путина о войне в Украине: реакция МИД
Путин называл Украину «искусственным государством» еще в 2001 году.
США опубликовали дословные стенограммы переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Джорджем Бушем, состоявшихся в 2001 и 2008 годах. Документы демонстрируют, что отрицание украинской государственности было частью мировоззрения Кремля задолго до полномасштабной войны.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
Тихий подчеркнул, что эти документы еще раз опровергают кремлевский нарратив о том, что война против Украины стала реакцией на Революцию Достоинства или «ошибки Запада».
«Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения. Первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в российских головах», — написал он.
«Искусственное государство»: что говорил Путин в 2001 году
Еще 24 года назад, в начале своего правления Путин пытался убедить американского лидера в том, что Украина не является полноценной страной. В ходе разговора он заявил, что вступление Киева в НАТО неизбежно спровоцирует конфликт.
Когда Джордж Буш спросил почему, Путин издал набор псевдоисторических тезисов, которые впоследствии станут основой российской идеологии войны. Он назвал Украину «искусственно созданным сложным государством» и отрицал существование сложившейся украинской нации.
Аргументы диктатора сводились к тому, что Украина якобы была «собрана» из кусков других стран:
Западные регионы якобы отошли от Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны.
Восточные области якобы были переданы Россией в 1920–1930-х годах.
Крым — передан в 1956 году.
Также Путин настаивал, что треть населения Украины — это россияне, и пугал Вашингтон тем, что украинцы воспринимают НАТО как враждебный альянс.
Угрозы 2008 года
Спустя семь лет, в 2008-м, риторика главы Кремля не изменилась, а только стала более агрессивной. Во время очередной встречи с Бушем Путин снова повторял тезисы о «искусстве» Украины и прогнозировал ее раскол. Уже тогда раздавались прямые угрозы.
«Россия будет работать над тем, чтобы предотвратить расширение НАТО. Россия будет постоянно создавать здесь проблемы», — заявлял диктатор, фактически анонсируя предстоящую гибридную и полномасштабную агрессию.
Напомним, ранее из рассекреченных документов стало известно, что Путин просил Буша-младшего о вступлении РФ в НАТО.