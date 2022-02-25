Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Война России против Украины: где продолжаются бои, какова ситуация 25 февраля

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Война России против Украины: где продолжаются бои, какова ситуация 25 февраля

Фото із соцмереж

Российские войска обстреливают, в том числе, и дома мирных жителей.

Российские войска ночью обстреляли ракетами Киев, а сейчас в городе и области ведутся бои. В Ровно обстреляли аэропорт, в Херсоне, Сумах и на Донбассе идут бои, однако в ряде мест украинские военные дают достойный отпор врагу.

Главное о боях 25 февраля

  • Около 3:00 на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось захватить 24 февраля.
  • Утром под Гостомелем украинские военные сожгли колонну оккупантов. Тактическая группа в составе сил обороны удерживает аэродром Гостомель.
  • Ночью российские войска нанесли удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами, сообщал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
  • Украинские ПВО сбили в небе над столицей летательный аппарат России, он упал на жилой дом и вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован. Вражеская ракета попала в многоэтажку в Киеве.
  • В 6:00 вблизи Иванкова и Дымера Киевской области продолжался бой. Взорвали мост.
  • Российские оккупанты могут сегодня зайти в город Ворзель Киевской области.
  • На Оболони в Киеве идет бой с российскими диверсантами. Российские танки попали в многоэтажку на Оболони.
  • В Сумах снаряд попал в дом, загорелся балкон на 12 этаже. Ночью техника россиян вышла из города в направлении Киева. В центре Сум пленили российского военного. Утром в Сумах продолжаются бои за город.
  • Российские оккупанты обстреляли ракетами аэропорт в Ровно. Пострадавших нет.
  • Российские оккупанты обстреляли город Старобельск Луганской области. Загорелись гражданские дома.
  • Во Львове, Чернигове, Киеве и Херсоне утром звучали сирены, всех жителей призвали укрыться в бомбоубежище.
  • В Херсоне слышны взрывы в районе Антоновского моста и идут бои у Каховской ГЭС.
  • Противник нанес воздушный удар по украинским подразделениям в районе Кропивницкого.
  • Зафиксирована значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового Одесской области и из молдовського Тирасполя.
  • На реке Припять появился понтонный мост, по которому движется российская техника.
  • Утром ведутся бои под Счастьем, Старобельском, Беловодском Луганской области. Враг отправляет диверсантов, стремящихся попасть в тыл войск.
  • Вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Русские готовились к переправе через реку Айдар.
  • В районе Трехизбенки военные уничтожили российские танки: враг отступил.
  • На подходе к Чернигову украинские войска отразили прорыв российских оккупантов.
  • Ночью противник пытался продолжить наступление в направлении Николаева.
  • Велись оборонительные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.
  • Российские оккупанты ударили по воинской части в Винницкой области: есть раненные.
  • Под Харьковом украинским военнослужащим удалось уничтожить военную технику российских оккупантов.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация