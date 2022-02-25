Война России против Украины: где продолжаются бои, какова ситуация 25 февраля

Война России против Украины: где продолжаются бои, какова ситуация 25 февраля

Российские войска обстреливают, в том числе, и дома мирных жителей.

Российские войска ночью обстреляли ракетами Киев, а сейчас в городе и области ведутся бои. В Ровно обстреляли аэропорт, в Херсоне, Сумах и на Донбассе идут бои, однако в ряде мест украинские военные дают достойный отпор врагу.

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