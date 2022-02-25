Война России против Украины: где продолжаются бои, какова ситуация 25 февраля

Российские войска обстреливают, в том числе, и дома мирных жителей.
Российские войска ночью обстреляли ракетами Киев, а сейчас в городе и области ведутся бои. В Ровно обстреляли аэропорт, в Херсоне, Сумах и на Донбассе идут бои, однако в ряде мест украинские военные дают достойный отпор врагу.
Главное о боях 25 февраля
- Около 3:00 на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось захватить 24 февраля.
- Утром под Гостомелем украинские военные сожгли колонну оккупантов. Тактическая группа в составе сил обороны удерживает аэродром Гостомель.
- Ночью российские войска нанесли удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами, сообщал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
- Украинские ПВО сбили в небе над столицей летательный аппарат России, он упал на жилой дом и вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован. Вражеская ракета попала в многоэтажку в Киеве.
- В 6:00 вблизи Иванкова и Дымера Киевской области продолжался бой. Взорвали мост.
- Российские оккупанты могут сегодня зайти в город Ворзель Киевской области.
- На Оболони в Киеве идет бой с российскими диверсантами. Российские танки попали в многоэтажку на Оболони.
- В Сумах снаряд попал в дом, загорелся балкон на 12 этаже. Ночью техника россиян вышла из города в направлении Киева. В центре Сум пленили российского военного. Утром в Сумах продолжаются бои за город.
- Российские оккупанты обстреляли ракетами аэропорт в Ровно. Пострадавших нет.
- Российские оккупанты обстреляли город Старобельск Луганской области. Загорелись гражданские дома.
- Во Львове, Чернигове, Киеве и Херсоне утром звучали сирены, всех жителей призвали укрыться в бомбоубежище.
- В Херсоне слышны взрывы в районе Антоновского моста и идут бои у Каховской ГЭС.
- Противник нанес воздушный удар по украинским подразделениям в районе Кропивницкого.
- Зафиксирована значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового Одесской области и из молдовського Тирасполя.
- На реке Припять появился понтонный мост, по которому движется российская техника.
- Утром ведутся бои под Счастьем, Старобельском, Беловодском Луганской области. Враг отправляет диверсантов, стремящихся попасть в тыл войск.
- Вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Русские готовились к переправе через реку Айдар.
- В районе Трехизбенки военные уничтожили российские танки: враг отступил.
- На подходе к Чернигову украинские войска отразили прорыв российских оккупантов.
- Ночью противник пытался продолжить наступление в направлении Николаева.
- Велись оборонительные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.
- Российские оккупанты ударили по воинской части в Винницкой области: есть раненные.
- Под Харьковом украинским военнослужащим удалось уничтожить военную технику российских оккупантов.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.