Война России против Украины: как проходит оборона в регионах

Активное наступление на северо-западе Киева, бои идут в Гостомеле и Буче.
В Украине второй день идут ожесточенные бои.
Сейчас ВСУ отбивают атаки оккупантов по всем направлениям, сообщил советник президента Алексей Арестович.
- Харьков держится. Утром отбили еще одну атаку. "И там враг, я думаю, не пройдет".
- Активное наступление на северо-западе Киева, бои идут в Гостомеле и Буче. Пытаются наступать российские войска. Механизированные десантные части выставили надежный заслон, сбитый несколько вертолетов. Работали "Джавелины".
- Киев готовится к обороне. Всех, кто готов участвовать в обороне Киева, приглашают вступать в терроборону.
- В Черниговской области наши войска остановили наступление противника. Пока там активные действия не ведутся. Противник накапливает силы. В Сумской области – так же. Противник накапливает резервы, перегруппировывается, готовится к попытке дальнейшего наступления. Но там надежно удерживают оборону.
- Держится вся зона ООС. В настоящее время противник практически не наступает. Идут артиллерийские обстрелы.
- Мелитополь – в окрестностях города есть российские войска, которые пришли из Крыма, остальную часть удерживают украинские военные и не дают россиянам продвинуться.
- Херсон. Российские войска ищут пути, как пересечь Днепр после того, как мы уничтожили Андреевский мост. Наши войска держат оборону на правом берегу. Ситуация управляемая. Говорить о том, что кто-то прорвался, нельзя.
- Утром было несколько воздушных ударов. В том числе по Киеву. Наши ПВО сбили как минимум две крылатые ракеты и один самолет типа Су-27. Пилот – в плену, его допрашивают.
- Число ракет уменьшается. Противнику их просто не хватает.
- Не верьте дезинформации.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение