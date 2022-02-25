Война России против Украины: как проходит оборона в регионах

Война России против Украины: как проходит оборона в регионах

Активное наступление на северо-западе Киева, бои идут в Гостомеле и Буче.

В Украине второй день идут ожесточенные бои.

Сейчас ВСУ отбивают атаки оккупантов по всем направлениям, сообщил советник президента Алексей Арестович.

Харьков держится. Утром отбили еще одну атаку. "И там враг, я думаю, не пройдет".

Активное наступление на северо-западе Киева, бои идут в Гостомеле и Буче. Пытаются наступать российские войска. Механизированные десантные части выставили надежный заслон, сбитый несколько вертолетов. Работали "Джавелины".

Киев готовится к обороне. Всех, кто готов участвовать в обороне Киева, приглашают вступать в терроборону.

В Черниговской области наши войска остановили наступление противника. Пока там активные действия не ведутся. Противник накапливает силы. В Сумской области – так же. Противник накапливает резервы, перегруппировывается, готовится к попытке дальнейшего наступления. Но там надежно удерживают оборону.

Держится вся зона ООС. В настоящее время противник практически не наступает. Идут артиллерийские обстрелы.

Мелитополь – в окрестностях города есть российские войска, которые пришли из Крыма, остальную часть удерживают украинские военные и не дают россиянам продвинуться.

Херсон. Российские войска ищут пути, как пересечь Днепр после того, как мы уничтожили Андреевский мост. Наши войска держат оборону на правом берегу. Ситуация управляемая. Говорить о том, что кто-то прорвался, нельзя.

Утром было несколько воздушных ударов. В том числе по Киеву. Наши ПВО сбили как минимум две крылатые ракеты и один самолет типа Су-27. Пилот – в плену, его допрашивают.

Число ракет уменьшается. Противнику их просто не хватает.

Не верьте дезинформации.

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