Война России против Украины: какая ситуация в областях

Война России против Украины: какая ситуация в областях

В Харькове 26 февраля украинским военным удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожены многие российские техники: танки, бронемашины и т.д.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

В Харькове есть повреждения жилых домов и пострадавших.