Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Война России против Украины: какая ситуация в областях

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Война России против Украины: какая ситуация в областях

Associated Press

В Харькове 26 февраля украинским военным удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожены многие российские техники: танки, бронемашины и т.д.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

В Харькове есть повреждения жилых домов и пострадавших.

  • В Сумах ситуация находится под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.
  • В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.
  • В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. Сообщается, что в результате обстрелов погибли 6 человек.
  • В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Белоруси.
  • В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристане противнику временно удалось выйти на рубеж. Ведутся яростные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.
  • В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация