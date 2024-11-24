Война России против Украины может завершиться в 2025 году: Портников назвал условия

Война России против Украины может завершиться в 2025 году, по крайней мере, на некоторое время. Российский диктатор может воспользоваться сменой власти в США, чтобы решить этот вопрос.

Об этом рассказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо".

Трамп не будет ждать звонка Путина два года

"Если он считает, что экономика на грани краха, то может воспользоваться сменой власти в США в январе 2025 года и сказать: "Власть изменилась, они нас уважают, хотят деэскалации, поэтому мы пока остановимся". При этом Медведев может продолжить успокаивать внутреннюю аудиторию словами типа: "Но потом мы вернемся и всех уничтожим, русские, ждите, мы их всех уничтожим, просто не сразу", – отметил он.

Но Путину необходимо решить этот вопрос в январе – феврале. Дело в том, что через два года экономика РФ, вероятнее всего, будет в критическом состоянии. Если он ничего не скажет Трампу и продолжит войну, президент США может не захотеть решать этот вопрос через два года. Трамп, подчеркнул Портников, может войти во вкус войны. Ведь война может не помешать его рейтингу, а даже усилить его позиции. Лидер будет поддерживать Украину оружием по программе ленд-лиза, уменьшая издержки для США.

"Его (Трампа – ред.) будут уважать европейцы и украинцы как лидера мира, позволяющего Украине бороться с российским агрессором, а агрессор будет терять экономику, и это уже видно. Поэтому через два года, когда Путин захочет возобновить контакты, Трамп может просто не ответить. Он скажет: "Кто это? Не знаю такого. Позвоните по телефону Дональду-младшему, он понимает ваши проблемы», – добавил он.

Как отмечает журналист, Путин осознает, что имеет дело с человеком, который не будет ждать у телефона два года. Потому либо он договаривается сейчас, либо рискует остаться ни с чем и закончить войну в 2029 году, когда экономика России может окончательно разрушиться. Но дождутся ли они в 2029 году, будет ли им конец?

"Путин не хочет конца в 77 лет, у него же 10 лет государственной деятельности на горизонте, он хочет руководить сильной страной. То есть все зависит не от стратегического решения Трампа, а от представления Путина обо всем этом. Я верю в аналитические способности Путина, когда это не касается Украины. Когда это касается Украины, он попросту теряет контроль", – отметил Портников.

В этом плане Путин может рассчитать, когда ему лучше действовать. Да, люди, которые говорят, что война закончится в 2025 году, могут быть правы. Последовательность рассчитана.

Ранее говорилось, что действующий президент США Джо Байден наконец решился позволить Украине наносить удары дальнобойным американским оружием вглубь территории РФ, вероятно, по двум причинам. По мнению Портникова, возможно, это была реакция на северокорейские войска. Возможно, была идея создать Украине более сильные позиции на переговорах с РФ при президентстве Дональда Трампа.

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