Война России против Украины: ситуация в Мариуполе в режиме онлайн

Война России против Украины: ситуация в Мариуполе в режиме онлайн

Украина борется с российскими оккупантами уже 13 дней.

24 февраля Россия напала на Украину. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал это "специальной военной операцией".

Российские оккупационные войска обстреливают города, разрушают инфраструктуру и жилые дома, убивают мирных жителей и детей.

ВСУ и ТРО держат оборону и отбивают атаки войск противника.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В городе нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Нет ни одного района, который не обстреливали бы захватчики.

ТСН.ua рассказывает о ситуации в Мариуполе в режиме онлайн.