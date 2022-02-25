Война России против Украины: в Латвии отключают российские каналы

Война России против Украины: в Латвии отключают российские каналы

Об отключении заговорил один из крупнейших операторов в стране.

В Латвии с экранов телевизоров исчезнут российские каналы. Об отключении заговорил один из крупнейших операторов в стране.

Об этом сообщает ТАСС.

"Самый крупный оператор Латвии прекращает ретрансляцию российских телеканалов в стране", — говорится в сообщении.

Напомним: