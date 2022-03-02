Война России с Украиной: как прошли шестые сутки героического противостояния (утренняя сводка)

Оккупанты продолжают наступать в Киев, Херсонщину, Харьковщину, Сумщину и блокируют Мариуполь Донецкой области.
В Минобороны Украины рассказали об оперативной информации по состоянию на шесть утра 2 марта о российском вторжении.
Подольское направление
Противник силами тринадцати БТГр пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений. В Житомирской области находится до трех БТГр.
Сиверское направление
До семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитыльня, Победа, Гостролучье войска противника утратили наступательный потенциал.
Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.
Слобожанское направление
До шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
Донбасс
На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.
Таврическое направление
Россияне продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки враг продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.
Черное море
Оккупанты осуществляют развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.
Моральный дух оккупантов падает
Россияне, встретив яростное сопротивление и не получив запланированных успехов, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Так военные преступники хотят запугать гражданское население, которое вместе с нашими военными оказывает сопротивление.
"Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери по всем направлениям", — говорится в сообщении.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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