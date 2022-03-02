Война России с Украиной: как прошли шестые сутки героического противостояния (утренняя сводка)

Война России с Украиной: как прошли шестые сутки героического противостояния (утренняя сводка)

Оккупанты продолжают наступать в Киев, Херсонщину, Харьковщину, Сумщину и блокируют Мариуполь Донецкой области.

В Минобороны Украины рассказали об оперативной информации по состоянию на шесть утра 2 марта о российском вторжении.

Подольское направление

Противник силами тринадцати БТГр пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений. В Житомирской области находится до трех БТГр.

Сиверское направление

До семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитыльня, Победа, Гостролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

Слобожанское направление

До шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

Донбасс

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

Таврическое направление

Россияне продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки враг продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

Черное море

Оккупанты осуществляют развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Моральный дух оккупантов падает

Россияне, встретив яростное сопротивление и не получив запланированных успехов, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Так военные преступники хотят запугать гражданское население, которое вместе с нашими военными оказывает сопротивление.

"Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери по всем направлениям", — говорится в сообщении.