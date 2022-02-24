Война России с Украиной: окупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области, среди раненых ребенок

В Мариуполе 4 пострадавших гражданских.
Оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области.
О ситуации сообщают в Луганской ОГА.
По состоянию на 07:00 24 февраля 2022 г. подразделения Главного управления привлечены к тушению пожара, в результате ведения боевых действий, частного жилого дома на двух хозяев по адресу: г. Мариуполь, Левобережный район.
В 06:43 пожар локализован на площади 225 м.кв. В результате обстрела один человек пострадал (женщина), госпитализирован в лечебное учреждение. Предварительно в результате обстрела получили повреждения разного характера 7 жилых домов. Информация уточняется.
По оперативным данным, в Мариуполе 4 пострадавших гражданских, среди них – один ребенок. Им оказывается медицинская помощь.
Официально сообщается: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствует действительности.
В Новолуганском в результате вражеских обстрелов фермы Бахмутского аграрного союза повреждены 4 ангара и многие скоты погибли. Об этом глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.
Точные последствия обстрелов еще выясняются.
Также российские снаряды накрыли поселок Зеленополье. В одном жилом доме выбиты стекла, пробиты крыша и стены, еще в шести – только выбиты стекла. Кроме того, окна выбиты и в 6 квартирах в доме для малосемейных, а два снаряда прилетели во двор нежилых домов, повреждены сараны.
«К счастью, среди людей никто не пострадал. Россия всеми своими действиями показывает, что желает только войны. И для нее это будет иметь плачевные последствия», — отметил глава области.
Совет национальной безопасности и обороны ввел военное положение на всей территории Украины. Это решение утром 24 февраля поддержала Верховная Рада.
Об этом в комментарии ТСН.ua подтвердили депутаты от "Европейской солидарности" и "Слуги народа", в частности Егор Яернев и Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- В районе Борисполя, Харькове, Одессе были слышны взрывы.
- Российские "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.