Война России с Украиной: окупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области, среди раненых ребенок

В Мариуполе 4 пострадавших гражданских.

Оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области.

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О ситуации сообщают в Луганской ОГА.

По состоянию на 07:00 24 февраля 2022 г. подразделения Главного управления привлечены к тушению пожара, в результате ведения боевых действий, частного жилого дома на двух хозяев по адресу: г. Мариуполь, Левобережный район.

В 06:43 пожар локализован на площади 225 м.кв. В результате обстрела один человек пострадал (женщина), госпитализирован в лечебное учреждение. Предварительно в результате обстрела получили повреждения разного характера 7 жилых домов. Информация уточняется.



По оперативным данным, в Мариуполе 4 пострадавших гражданских, среди них – один ребенок. Им оказывается медицинская помощь.



Официально сообщается: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствует действительности.

В Новолуганском в результате вражеских обстрелов фермы Бахмутского аграрного союза повреждены 4 ангара и многие скоты погибли. Об этом глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.

Точные последствия обстрелов еще выясняются.

Также российские снаряды накрыли поселок Зеленополье. В одном жилом доме выбиты стекла, пробиты крыша и стены, еще в шести – только выбиты стекла. Кроме того, окна выбиты и в 6 квартирах в доме для малосемейных, а два снаряда прилетели во двор нежилых домов, повреждены сараны.

«К счастью, среди людей никто не пострадал. Россия всеми своими действиями показывает, что желает только войны. И для нее это будет иметь плачевные последствия», — отметил глава области.

Совет национальной безопасности и обороны ввел военное положение на всей территории Украины. Это решение утром 24 февраля поддержала Верховная Рада.

Об этом в комментарии ТСН.ua подтвердили депутаты от "Европейской солидарности" и "Слуги народа", в частности Егор Яернев и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Отметим:

Напомним: