Война России в Украине грозит перейти в новую опасную фазу после взрывов в непризнанном Приднестровье

Война России в Украине грозит перейти в новую опасную фазу после взрывов в непризнанном Приднестровье

Серия загадочных взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике усугубила угрозу распространения войны России в Украине на новую территорию с непредсказуемыми последствиями.

Взрывы в Приднестровье уничтожили радиоантенны на участке, где размещался российский гарнизон, вдоль границы с Украиной. Сепаратистские власти возложили ответственность за инциденты на украинских диверсантов, в то время как официальный Киев заявил, что атаки были совершены Россией, чтобы дать повод для введения российских войск, как это было на Донбассе.

Об этом сообщает The Guardian.

Этим утверждением придали большее значение, когда во вторник жители непризнанного Приднестровья получили фальшивые SMS-сообщения с предупреждением о нападении Украины. Президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание своего совета безопасности и заявила, что в Приднестровье действуют силы "заинтересованные в дестабилизации региона".

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Вступление России в Приднестровье создаст неизбежную угрозу суверенитету Молдовы, страны с населением 2,6 миллиона человек, которая, как и Украина, проявляет растущий интерес к вступлению в НАТО.

Это также угрожает Одессе, украинскому портовому городу, расположенному на побережье Черного моря между Молдовой и оккупированным Россией Херсоном.

Отметим, что россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну с Украиной, однако самая непризнанная Приднестровская Молдовская Республика не желает открывать второй фронт и лишь на словах поддерживает Россию.

Поэтому Россия прибегает к жестоким провокациям на этой территории. В частности, Путин готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.