Война с РФ: журналисты насчитали около 30 погибших в Сумской области

Война с РФ: журналисты насчитали около 30 погибших в Сумской области

Речь идет как о военных, так и о гражданских.

За время с начала вторжения России в Украину в Сумской области 30 человек погибли и более 70 были ранены.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на информацию официальных отчетов Сумской военной администрации и руководителей общин Сумщины.