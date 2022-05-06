Война с Россией унесла жизни минимум 3280 украинцев, еще почти столько же получили ранения – ООН

Война с Россией унесла жизни минимум 3280 украинцев, еще почти столько же получили ранения – ООН

Погибло 1183 мужчины, 749 женщин, 86 мальчиков и 72 девочки, тогда как пол 73 детей и 1117 взрослых пока не удалось установить.

Потери среди гражданских с 24 февраля составили 6731 лиц, в том числе 3280 погибших.

Об этом информирует управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Но фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Это относится, например, к Мариуполю, Изюму и Попасной, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

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По информации ООН, погибло 1183 мужчины, 749 женщин, 86 мальчиков и 72 девочки, тогда как пол 73 детей и 1117 взрослых пока не удалось установить.

Среди 3451 раненого – 85 мальчиков и 74 девочки, а также 169 детей, пол которых пока не удалось установить.

Напомним, что Совет Безопасности ООН обсуждает сейчас проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине и в условиях российской агрессии в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год "Поддержание мира и безопасности Украины".

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