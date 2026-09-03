Бойцы ГУР возле дома на ул. Шумского 2 сентября

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В Киеве на Березняках 2 сентября произошла стрельба между сотрудниками СБУ и ГУР Минобороны Украины, в результате которой были ранены трое разведчиков. Конфликт развернулся во время спецоперации СБУ: там утверждают, что предотвратили покушение на российского оппозиционера, которое готовила ФСБ. Подозревают в этом заместителя командира «Русского добровольческого корпуса», бойца ГУР Степана Каплунова. В то же время, ГУР и адвокат Каплунова заявляют, что СБУ незаконно похитила и удерживала Каплунова, а разведчики прибыли на место, чтобы добиться законной процедуры, после чего силовики открыли огонь по разведчикам.

Все о стрельбе между работниками СБУ и ГУР читайте на ТСН.ua.

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Стрельба на Березняках в Киеве 2 сентября — первые данные

Вечером 2 сентября на улице Юрия Шумского на столичных Березняках произошла стрельба. Телеграм-каналы связывали инцидент с деятельностью СБУ и ГУР. На обнародованных кадрах было видно большое количество вооруженных людей в экипировке, характерной для украинских спецслужб.

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Местные ресурсы сообщали, что события начались ночью и продолжились утром.

Предотвращение покушения со стороны ФСБ и похищение бойца ГУР Каплунова

Утром 2 сентября СБУ заявила о предотвращении теракта, который ФСБ РФ планировала против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости. Подготовку атаки удалось разоблачить и остановить.

Имен оппозиционера и предполагаемого агента ФСБ в СБУ не назвали. В то же время накануне появилась информация о похищении бойца ГУР, заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова.

Начальник штаба РДК Александр Фортунак сообщил, что после получения информации об исчезновении Каплунова командование подразделения обратилось за разъяснениями к ГУР, СБУ и Государственному бюро расследований.

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По словам адвоката Тараса Боровского, Каплунов присоединился к Силам обороны Украины в 2014 году. С тех пор он служил в разных подразделениях, в частности в «Азове», «Правом секторе», а затем в РДК.

В 2022 году Каплунов принимал участие в обороне Киева. Во время боя за село Лукьяновка близ Броваров он получил тяжелое ранение. После восстановления военный вернулся на службу. Как отметил адвокат, около месяца назад начальник ГУР наградил Каплунова медалью «За военную службу Украине».

Заместитель командира РДК в составе спецподразделения «Тимура» ГУР МО Степан Каплунов / © Суспільне

Подробности о задержании/похищении Каплунова и стрельбе между СБУ и ГУР

Боровский в комментарии «Суспильному» рассказал, что в доме по ул. Шумского находится квартира, где могут останавливаться военнослужащие ГУР, не имеющие постоянного места расквартирования в столице. По словам адвоката, именно там проживал Каплунов.

Боровский утверждает, что 23 августа во дворе дома неизвестные задержали Каплунова, посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. После исчезновения бойца адвокат пытался установить местонахождение своего клиента: посылал обращения в ГУР, ГБР, СБУ и уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Ответов Боровский не получил. А 1 сентября в РДК официально заявили о похищении Каплунова.

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По словам адвоката, в ночь на 1 сентября Каплунов прибыл в дом на ул. Шумского в сопровождении сотрудников Департамента контрразведки СБУ и Главного следственного управления спецслужбы.

«Они его привезли сюда для того, чтобы провести обыск. Однако они были очень удивлены тем, что в квартире находились бойцы ГУР, поднявшие тревогу», — сказал Боровский.

Он заявил, что после этого в дом стали прибывать другие представители ГУР. Как утверждает юрист, сотрудники СБУ открыли по разведчикам предупредительный огонь, а затем задержали троих из них. Впоследствии на место прибыли «основные силы» ГУР, в том числе командир спецподразделения «Тимура». Затем между представителями двух структур начались переговоры.

По словам Боровского, численно большая группа ГУР договорилась с сотрудниками СБУ о том, что троих задержанных разведчиков отпустят, после чего силовикам СБУ разрешат покинуть двор дома. Под утро к сотрудникам СБУ прибыло подкрепление — бойцы спецподразделения «Альфа». После этого, как утверждает адвокат, произошла еще одна стрельба, в результате которой были ранены люди.

По версии юриста, бойцы ГУР пытались помешать СБУ вывезти троих своих побратимов, которых с ночи удерживали в наручниках во дворе. Сначала силовики СБУ сделали предупредительные выстрелы, а затем ранили троих военнослужащих ГУР. Боровский также сообщил, что после стрельбы сотрудники СБУ вывезли троих задержанных ранее ГУРовцев.

Работники СБУ возле дома на Березняках, где проживает Каплунов

После этого во двор дома приехали дополнительные силы ГУР, а также работники ГБР. В ходе предварительных переговоров стороны согласились допустить сотрудников ГБР для проведения следственных действий в связи со стрельбой. Пока следователи работали на месте, переговорный процесс между представителями структур продолжался.

«Служба безопасности Украины, несомненно, ведет определенную контрразведывательную работу, и, возможно, у них и есть какие-то вопросы к представителям РДК, которые, возможно, общаются с кем-то в России. Однако у нас есть Уголовный процессуальный кодекс, предусматривающий процедуру задержания, уведомления о подозрении, избрания меры пресечения. Похищение человека на улице он не предусматривает», — высказался Боровский относительно Каплунова.

Версия стрельбы от СБУ — заявление о нападении со стороны подразделения Сил обороны

Впоследствии в СБУ сообщили о нападении на оперативно-следственную группу со стороны подразделения Сил обороны, не уточняя, о каком именно подразделении идет речь. В заявлении указано, что правоохранители проводили обыск в рамках расследования подготовки теракта, который ФСБ планировала против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения.

В СБУ утверждают, что нападавшие пытались воспрепятствовать проведению следственных действий, а также заблокировали автомобилями проезд правоохранителей. Для прекращения нападения на место происшествия направили бойцов «Альфы». Во время вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате стрельбы несколько нападавших получили ранения, после чего их задержали.

В СБУ сообщили, что задержанные являются представителями одного из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.

На следующий день в СБУ проинформировали, что к подготовке теракта причастен заместитель командира РДК, который должен был организовать ликвидацию представителя российского оппозиционного движения. По версии следствия, за финансовое вознаграждение фигурант получил от российских спецслужб дополнительные задачи по ликвидации других бойцов Сил обороны Украины.

В СБУ отметили, что преступление удалось предупредить. Задержанный военный, по данным ведомства, подтвердил факт общения с российскими кураторами и предоставил следователям сведения, позволившие установить полную цепь причастных к преступлению. Кроме того, в телефоне военного были обнаружены доказательства переписки с представителем ФСБ.

По данным СБУ, в ходе неотложных следственных действий, проводившихся для сбора и документирования доказательств, возник конфликт с применением оружия.

«В то время, как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла совершенно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к стрельбе. Этого точно не должно было произойти», — отметили в спецслужбе.

Версия ГУР о стрельбе с СБУ и ее причинах

Свою версию стрельбы озвучил командир спецподразделения ГУР «Тимур». По его словам, конфликт обострился из-за похищения сотрудниками СБУ боевого командира одного из подразделений ГУР. Командир утверждает, что военнослужащего содержали без официально предъявленных обвинений. Представители разведки пытались добиться того, чтобы в отношении военного провели все необходимые процессуальные действия в соответствии с законодательством.

По словам командира «Тимура», представители ГУР не располагают информацией о причинах задержания военного. В то же время, они пытались обеспечить соблюдение предусмотренной законом процедуры.

«Поэтому мы делаем все со своей стороны, чтобы процессуальные действия происходили в соответствии с действующим законодательством», — сказал командир.

Он сообщил, что к урегулированию ситуации на месте лично присоединился командир «Альфы». Вместе стороны пытались договориться о дальнейших действиях. В то же время командир «Тимура» утверждает, что после достижения договоренностей другие сотрудники СБУ не из состава «Альфы» начали задерживать представителей ГУР и открыли огонь по безоружным разведчикам.

Командир спецподразделения ГУР «Тимур» / © скриншот с видео

Каплунов о похищении, стрельбе и связях с ФСБ

Сам Каплунов утверждает, что 23 августа к нему у его дома подошли люди, назвавшиеся полицейскими. Они завалили заместителя командира РДК на землю, заковали в наручники и без объяснения причин посадили в черный BMW. В дальнейшем Каплунова перевозили в разном транспорте, среди которых были автобус и внедорожник.

«Меня доставили уже в наручниках и с глазами, замотанными скотчем. Я так понимаю, на какой-то режимный объект или, можно сказать, тайную тюрьму, где меня поместили в камеру и приковали наручниками и цепями«, — рассказал боец.

По словам Каплунова, в целом его удерживали в течение девяти суток на двух разных объектах. Первые двое суток сопровождались интенсивными допросами. Впоследствии военный пришел к выводу, что к его задержанию причастны сотрудники СБУ, хотя те представлялись работниками госбезопасности.

Как отметил боец РДК, во время допросов его в основном расспрашивали о возможных контактах с представителями ФСБ. Также Каплунова обвиняли якобы в передаче этой информации его непосредственному командиру Дмитрию Иванову.

«Как я понимаю, вероятнее всего, целью была дискредитация спецподразделения «Тимура» и, в частности, его командира — непосредственно самого «Тимура», — сказал он.

В то же время Каплунов подчеркнул, что в течение содержания к нему не применялось физическое насилие. Исключением, по его словам, был момент задержания.

После девяти суток изоляции бойца РДК снова привезли в его дом. Там должны были провести обыск. В ходе следственных действий он услышал стрельбу, однако не знал, что именно происходит за пределами дома. Как утверждает Каплунов, ситуация изменилась по прибытии бойцов спецподразделения ГУР. Военный заявил, что именно они фактически забрали его во время проведения обыска.

Расследование стрельбы в Киеве

Офис генерального прокурора заявил о начале досудебного расследования по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос окончательной правовой квалификации их действий», — отметили в ОГП.

Реакция Зеленского на стрельбу и кадровые решения

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 сентября сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По словам главы государства, генпрокурор вместе с ГБР должны детально установить обстоятельства происшествия и поэтапно проверить показания и заявления всех участников.

Зеленский подчеркнул, что виновные в инциденте должны понести ответственность. Кроме того, по итогам происшествия ожидаются кадровые решения по руководителям спецслужб и участникам инцидента, а также внутренние расследования в обоих ведомствах.

«Стрелять здесь, в Украине, можно только в российских окупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то позволено», — подчеркнул президент.

Заметим, в тот же день Зеленский уволил Олега Храмова с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

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