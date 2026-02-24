Война "убила" климат в Украине: фиксируют катастрофические показатели загрязнения

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

За четыре года российской агрессии против Украины окружающая среда и климат понесли непоправимый ущерб. Так, с февраля 2022 года было выброшено 311 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

Об этом свидетельствуют новые расчеты Инициативы по учету парниковых газов в войнах (IGGAW), пишет stern.de.

В чем причина загрязнения

Согласно отчету, 37% газов попали в атмосферу в результате самой войны, например из-за огромного количества керосина, нефти и дизельного топлива, сжигаемых самолетами, кораблями и танками. Еще одним важным фактором являются лесные и кустарниковые пожары, вызванные войной, на которые приходится почти четверть выбросов. Эти пожары бушевали преимущественно на линии фронта либо вблизи нее, либо в приграничных районах.

Реклама

Как известно, Украина требует от России компенсации за климатический ущерб, нанесенный во время войны захватчикам. Денежные средства предназначены для финансирования экологически безопасного восстановления после войны, как страна требовала на Конференции ООН по изменению климата в Бразилии в ноябре. Сумма сейчас составляет 57 миллиардов долларов США.

Ранее речь шла о Маусинраме в Индийском штате Мегхалая, известном как одно из самых влажных мест на планете. Там среднегодовые осадки составляют почти 12 000 мм, что значительно превышает количество дождя во многих других городах мира. Из-за особого расположения на высоте и влияния муссонных воздушных масс дожди там могут идти непрерывно на днях и неделях, заставляя жителей долго не выходить из дома.