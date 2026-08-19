Война унесла жизнь 40-летнего украинского актера: что известно о гибели Игоря Постолова

Игорь Постолов / © соцмережі

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На войне против РФ погиб украинский актер и ведущий артист Центра современного искусства «ДАХ» Игорь Постолов.

О смерти воина 19 августа сообщила в Facebook артменеджер групп «ДахаБраха» и Dakh Daughters Ирина Горбань.

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Она сообщила, что защитник погиб во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. В настоящее время другие обстоятельства гибели артиста не раскрывают.

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«Игорь Постолов погиб, защищая Донецкое направление, но помнить я его всегда буду таким — молодым и красивым», — написала Горбань.

Игорь Постолов — что известно о его жизни

Игорь Постолов родился в городе Светлодарск Донецкой области. В десятом классе он оставил школу ради учебы в театральном колледже в Днепре, откуда через год его отчислили. В свое время мужчина также работал гробовщиком. В период с 2003 по 2007 год учился в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

За время карьеры он стал одним из ведущих актеров театра «ДАХ», где задействован в спектаклях «Макбет», «Король Лир» и «Ричард ІІІ». Больше всех персонажей актер любил своего героя Жевакина из спектакля «Женитьба» по Гоголю.

Кроме того, Постолов имел опыт съемок в кино и на телевидении, в частности сыграл в фильмах и сериалах «Неприкаянные», «Порох и дробь», «25-й час» и «Наш врач». После начала полномасштабного вторжения Игорь Постолов вступил в ряды Сил обороны Украины и отправился на фронт защищать родную Донецкую область.

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