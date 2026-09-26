ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

Война в Донецкой области: в "Азове" отрицают заявления России об окружении Доброполья

Командование 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» опровергло заявления Минобороны РФ о якобы окружении Доброполья, подчеркнув, что Силы обороны полностью контролируют город и ликвидируют врага на подступах.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Доброполье

Доброполье / © из соцсетей

Украинские войска продолжают контролировать город Доброполье в Донецкой области, сообщил 1-й корпус Национальной гвардии «Азов» 26 сентября.

Об этом пишет «Радио Свобода».

«Планами военно-политического руководства РФ на эту осень предусмотрено оцепление Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров», — заявляет командование корпуса.

Военные добавляют, что город остается под контролем сил обороны, а российские штурмовые группы «оперативно идентифицируются и уничтожаются на подступах к нему при попытке инфильтрации в межпозиционное пространство».

Накануне российское Минобороны заявило о «капкане» в Доброполье, утверждая, что бригады Нацгвардии там якобы находятся в окружении.

Согласно карте украинского проекта DeepState, Доброполье не находится в окружении.

Ранее украинские военные рассказывали о том, что российские военные российские кафиры на фронте продолжают проникать в Доброполье Донецкой области. Их присутствие в городе не представляет критической угрозы, однако дальнейшее увеличение количества таких групп может существенно усложнить ситуацию.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie