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Война в Донецкой области: в "Азове" отрицают заявления России об окружении Доброполья
Командование 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» опровергло заявления Минобороны РФ о якобы окружении Доброполья, подчеркнув, что Силы обороны полностью контролируют город и ликвидируют врага на подступах.
Украинские войска продолжают контролировать город Доброполье в Донецкой области, сообщил 1-й корпус Национальной гвардии «Азов» 26 сентября.
Об этом пишет «Радио Свобода».
«Планами военно-политического руководства РФ на эту осень предусмотрено оцепление Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров», — заявляет командование корпуса.
Военные добавляют, что город остается под контролем сил обороны, а российские штурмовые группы «оперативно идентифицируются и уничтожаются на подступах к нему при попытке инфильтрации в межпозиционное пространство».
Накануне российское Минобороны заявило о «капкане» в Доброполье, утверждая, что бригады Нацгвардии там якобы находятся в окружении.
Согласно карте украинского проекта DeepState, Доброполье не находится в окружении.
Ранее украинские военные рассказывали о том, что российские военные российские кафиры на фронте продолжают проникать в Доброполье Донецкой области. Их присутствие в городе не представляет критической угрозы, однако дальнейшее увеличение количества таких групп может существенно усложнить ситуацию.