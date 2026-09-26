Доброполье / © из соцсетей

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Украинские войска продолжают контролировать город Доброполье в Донецкой области, сообщил 1-й корпус Национальной гвардии «Азов» 26 сентября.

Об этом пишет «Радио Свобода».

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«Планами военно-политического руководства РФ на эту осень предусмотрено оцепление Доброполья. Но оно остается только в этих планах и лживых отчетах российских командиров», — заявляет командование корпуса.

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Военные добавляют, что город остается под контролем сил обороны, а российские штурмовые группы «оперативно идентифицируются и уничтожаются на подступах к нему при попытке инфильтрации в межпозиционное пространство».

Накануне российское Минобороны заявило о «капкане» в Доброполье, утверждая, что бригады Нацгвардии там якобы находятся в окружении.

Согласно карте украинского проекта DeepState, Доброполье не находится в окружении.

Ранее украинские военные рассказывали о том, что российские военные российские кафиры на фронте продолжают проникать в Доброполье Донецкой области. Их присутствие в городе не представляет критической угрозы, однако дальнейшее увеличение количества таких групп может существенно усложнить ситуацию.

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