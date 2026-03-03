Война в Иране угрожает поставкам ПВО Украине: что планируют в ЕС

Война в Иране угрожает поставкам ПВО Украине / © Reuters

Масштабные боевые действия на Ближнем Востоке и привлечение Ирана могут привести к глобальному дефициту ракет для систем противовоздушной обороны. Чтобы Украина не осталась без защиты, в Европейском Союзе уже разрабатываются альтернативные пути снабжения и финансирования.

Об этом рассказал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью Радио Свобода.

Дефицит ракет для Patriot

По словам Кубилюса, обеспокоенность украинской власти относительно нехватки средств ПВО вполне обоснована. В настоящее время американские, израильские и арабские вооруженные силы активно используют ракеты для отражения атак. В то же время ежегодный объем производства ракет для систем Patriot в США достаточно ограничен и составляет лишь около 700 единиц. Ситуацию усложняет и тот факт, что сама Европа не производит боеприпасы для этих комплексов.

Чтобы ускорить передачу вооружения Украине, еврокомиссар в ближайшее время приступит к специальному «ракетному турне» по европейским заводам-производителям.

«Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются. Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки в Украину не пострадали», — отметил чиновник.

Разблокировка кредита для Киева

Решить проблему с закупкой оружия должен новый кредит от Еврокомиссии на сумму 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов предусмотрены именно на оборонные нужды Киева на следующие два года. Наличие этих средств позволит Украине самостоятельно покупать ракеты, в том числе в Соединенных Штатах, а также поощрит другие страны открывать свои запасы ПВО.

Окончательное выделение этих денег блокирует Венгрия. Однако в Брюсселе уверяют, что активно работают над снятием вето, ведь Украина должна начать получать финансовые ресурсы уже с апреля. Во время недавнего визита в Киев руководство ЕС четко пообещало добиться необходимого результата и разблокировать жизненно важную помощь.

Напомним, Катар исчерпывает свои запасы ракет Patriot , которых хватит примерно на 4 дня. Это может усилить нагрузку и на американские склады, уже задействованные для обеспечения союзников. Перераспределение ракет может повлиять и на графики поставок оружия, включая поддержку Украины.