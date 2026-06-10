Война в Украине близка к завершению: в ЦРУ сделали неожиданное заявление

Война в Украине / © ТСН.ua

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Бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ США Гленн Корн заявил, что до конца этого года в Украине может быть прекращение огня. Однако речь не идет о полном завершении войны.

Такое мнение экс-чиновник ЦРУ высказал в интервью журналистке Новости.LIVE.

Он предполагает, что возможно завершение активной фазы боевых действий.

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«Очень надеюсь, что до конца года будет достигнуто прекращение огня. Означается ли завершение войны? Нет. Возможно, завершится ее активная фаза. Возможно, прекратятся бомбардировки городов и массовые атаки на шахты по украинским населенным пунктам», — сказал он, добавив, что в ответ Украина также может прекратить атаковать территорию страны-агрессорки.

В то же время, он призвал союзников помогать Украине, поскольку психологическая война, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние Кремля продолжатся.

«Мы должны будем оставаться рядом с украинцами на каждом этапе, помогать восстанавливать экономику, помогать сохранять социальные системы, заботиться о людях, пожертвовавших так много ради защиты своей страны. И, кстати, ради защиты Европы и Соединенных Штатов от серьезной угрозы. Украина много лет находится на передовой борьбе против силы, угрожающей всем нам и нашим ценностям. Поэтому мы должны оставаться рядом», — добавил Корн.

По его мнению, Путин опасается прогресса, которого Украина достигает в оборонном секторе.

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Когда закончится война в Украине — последние прогнозы

В Кремле могут тайно готовиться к окончанию войны в Украине. Об этом свидетельствуют материалы из офиса Сергея Кириенко — бывшего премьер-министра РФ, а ныне высокопоставленного чиновника в администрации Путина, получивших The Atlantic.

Тем временем в Генштабе обратились к тем, кто манипулирует темой окончания войны и озвучивает возможные прогнозы. Украинское командование подчеркнуло, что наступление мира зависит только от работы ВСУ и других подразделений.

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