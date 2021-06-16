Президент Украины считает, что его встреча с президентом России неизбежна.

Западные страны должны осознать, что война в Украине — это война в Европе.

Об этом заявил Владимир Зеленский в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

"Прежде всего западные страны должны осознать, что война в Украине или на границе, или на временно оккупированных территориях — это первый сигнал о том, где она может быть завтра и на чьей границе. Только это война в Европе, но умирают украинцы. И это несправедливо. Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. Но мы должны об этом открыто говорить: гибнут украинцы, разные люди, разных национальностей — граждане Украины. Они гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза. Только мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет", — отметил Зеленский.

Западные страны должны осознать, что война в Украине — это война в Европе, — Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ. pic.twitter.com/roMXlvPiU2 — Офис Президента (@APUkraine) June 16, 2021

Напомним, Зеленский сообщил, при каком условии его встреча с Путиным может не состояться. Зеленский говорит, что саммит Байдена с Путиным ничем не ускорит его встречу с российским президентом.

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