Война в Украине: Генштаб опубликовал оперативную информацию о российском вторжении

Война в Украине: Генштаб опубликовал оперативную информацию о российском вторжении

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников.

В Генеральном штабе ВСУ разместили оперативную информацию по состоянию на 18.00 03.03.2022 по российскому вторжению.

В Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи.

На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь.

По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

В Северской области механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.

В Слобожанщине механизированные части Вооруженных Сил Украины эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими силами врага, на отдельных направлениях имеют успех. Противник несет большие потери.

Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы русских захватчиков и не допустила выхода противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления российскому нашествию.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов, маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков.

Мобилизированные мужчины выражают острое недовольство.

На Приморском направлении подразделения ВС Украины ведут оборонную операцию в операционной зоне и прикрывают часть морского побережья. Часть сил выполняет задачи по недопущению прорыва противника из района населённых пунктов Херсон и Николаев.

Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления врага, нанесение ему огневого поражения и удержание оборонных рубежей вокруг города и основных аэродромов. Не успевая противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы.

Наряду с этим захватчики вызывающе действуют и в информационном пространстве, распространяя дезинформацию и материалы кремлевской пропаганды. Доверяйте только проверенным информационным ресурсам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: