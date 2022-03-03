Война в Украине: Генштаб опубликовал оперативную информацию о российском вторжении

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников.
В Генеральном штабе ВСУ разместили оперативную информацию по состоянию на 18.00 03.03.2022 по российскому вторжению.
В Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи.
На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь.
По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.
Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.
В Северской области механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.
В Слобожанщине механизированные части Вооруженных Сил Украины эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими силами врага, на отдельных направлениях имеют успех. Противник несет большие потери.
Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы русских захватчиков и не допустила выхода противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления российскому нашествию.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов, маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков.
Мобилизированные мужчины выражают острое недовольство.
На Приморском направлении подразделения ВС Украины ведут оборонную операцию в операционной зоне и прикрывают часть морского побережья. Часть сил выполняет задачи по недопущению прорыва противника из района населённых пунктов Херсон и Николаев.
Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления врага, нанесение ему огневого поражения и удержание оборонных рубежей вокруг города и основных аэродромов. Не успевая противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы.
Наряду с этим захватчики вызывающе действуют и в информационном пространстве, распространяя дезинформацию и материалы кремлевской пропаганды. Доверяйте только проверенным информационным ресурсам.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
- танков ‒ 217 ед,
- ББМ – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.