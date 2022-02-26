Война в Украине: глава Запорожской ОГА рассказал о ситуации в регионе и раненых

Война в Украине: глава Запорожской ОГА рассказал о ситуации в регионе и раненых

Наиболее напряженная ситуация в Мелитополе.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил о ситуации в регионе по состоянию на утро 26 февраля.

По его словам, ночь в Запорожье прошла тихо, город работает, но по техническим требованиям безопасности отключили отопление. В ближайшее время он должен быть решен.

Энергодар без обстрелов. Станция работает без осадков.

В Бердянске ночь прошла неопасная. Сейчас власти решают вопрос обеспечения жизнедеятельности города.

Самая сложная ситуация в Мелитополе. Там продолжаются бои, присутствует вражеская техника. Ранены 14 наших военных.

Как сообщалось, минувшей ночью украинские военные смогли отстоять Николаев. В частности, атаку российских войск смогла отразить противовоздушная оборона наших защитников.