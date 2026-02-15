ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
677
Время на прочтение
2 мин

Война в Украине: Годжес сказал, закончится ли она в этом году

Бен Годжес подчеркнул, что, несмотря на многочисленные разговоры о переговорах, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности остановить агрессию.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Бен Годжес

Генерал Бен Годжес / © Getty Images

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес не верит в завершение полномасштабной войны в Украине в текущем году. Главная причина — отсутствие реального интереса Кремля к достижению мира и недостаточное давление на агрессора со стороны Запада.

Об этом генерал заявил в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Россия не хочет мира

Бен Годжес подчеркнул, что, несмотря на многочисленные разговоры о переговорах, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности остановить агрессию. По его мнению, Москва продолжает делать ставку на истощение Украины и раскол западной коалиции.

Отсутствие давления США и отношения к Европе

Анализируя роль международного сообщества, генерал высказал критические замечания по поводу позиции нынешней американской администрации:

  • Нехватка давления со стороны США: По словам Годжеса, администрация Дональда Трампа пока не оказывает на Москву достаточного влияния, которое могло бы заставить Путина изменить свои планы.

  • Пренебрежение европейскими партнерами: Генерал отметил, что российское руководство фактически не уважает европейских лидеров, а потому их призывы к миру или попытки дипломатического урегулирования игнорируются оккупантами.

«Причина в том, что Россия просто не заинтересована в мире. Администрация Трампа не оказывает на Москву достаточное давление, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать», — резюмировал экс-командующий.

Ранее Бен Годжес неоднократно подчеркивал, что ключом к победе Украины является не только героизм ВСУ, но и стратегическое видение Запада, которое должно состоять в полном поражении России. Он также призвал к усилению санкционного давления на российский нефтегазовый сектор, являющийся основным источником финансирования войны.

Напомним, генерал США назвал три условия, которые могут вынудить Путина прекратить войну.

Дата публикации
Количество просмотров
677
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie