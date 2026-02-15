Война в Украине: Годжес сказал, закончится ли она в этом году

Генерал Бен Годжес / © Getty Images

Реклама

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес не верит в завершение полномасштабной войны в Украине в текущем году. Главная причина — отсутствие реального интереса Кремля к достижению мира и недостаточное давление на агрессора со стороны Запада.

Об этом генерал заявил в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Россия не хочет мира

Бен Годжес подчеркнул, что, несмотря на многочисленные разговоры о переговорах, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности остановить агрессию. По его мнению, Москва продолжает делать ставку на истощение Украины и раскол западной коалиции.

Реклама

Отсутствие давления США и отношения к Европе

Анализируя роль международного сообщества, генерал высказал критические замечания по поводу позиции нынешней американской администрации:

Нехватка давления со стороны США: По словам Годжеса, администрация Дональда Трампа пока не оказывает на Москву достаточного влияния, которое могло бы заставить Путина изменить свои планы.

Пренебрежение европейскими партнерами: Генерал отметил, что российское руководство фактически не уважает европейских лидеров, а потому их призывы к миру или попытки дипломатического урегулирования игнорируются оккупантами.

«Причина в том, что Россия просто не заинтересована в мире. Администрация Трампа не оказывает на Москву достаточное давление, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать», — резюмировал экс-командующий.

Ранее Бен Годжес неоднократно подчеркивал, что ключом к победе Украины является не только героизм ВСУ, но и стратегическое видение Запада, которое должно состоять в полном поражении России. Он также призвал к усилению санкционного давления на российский нефтегазовый сектор, являющийся основным источником финансирования войны.

Напомним, генерал США назвал три условия, которые могут вынудить Путина прекратить войну.