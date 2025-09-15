"Война в Украине идет к завершению": Вениславский назвал ключевой фактор

Федор Вениславский / © Верховная Рада Украины

Реклама

Война в Украине идет к концу. В частности, на это указывает последнее заявление президента США Дональда Трампа.

Об этом сказал народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире NV.

«Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению, это кто признает, а кто не признает. Но фактически мы двигаемся в этом направлении», — сказал он.

Реклама

Он пояснил, что на это, в частности, указывает одно из заявлений президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер четко поймет, что без личного участия в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным этот процесс не пойдет.

«И он готов усилить именно такой вектор своих усилий. И мы об этом говорили около месяца, потому что следующая встреча может быть только в трехстороннем формате», — добавил Вениславский.

По его словам, двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным вряд ли даст какие-то результаты.

«Путин ненавидит нашего президента, наш президент не воспринимает Путина, который столько горя принес нашему народу. Поэтому, безусловно, эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, я думаю, у нее есть все шансы приблизить завершение боевых действий и мир», — пояснил нардеп.

Реклама

Ранее речь шла о том, что Россия действительно не побеждает на поле боя. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве.

«Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: „Господин президент, не слушайте только меня. Ваш глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит у автомобиля. Пригласите его, спросите его. Он ваш главный военный советник“, — сказал он.