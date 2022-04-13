Война в Украине: как защититься от инфекционных заболеваний

Война в Украине: как защититься от инфекционных заболеваний

Соблюдайте респираторную гигиену и этикет кашля.

С началом войны в Украине выросли риски инфекционных заболеваний. Их вызывают бактерии, вирусы, грибки или паразиты. А недуг может протекать как с легкими симптомами, так и угрожающими жизни. Поэтому важно понимать свои риски инфицирования и позаботиться о своем здоровье и о своих близких.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Чтобы снизить риск инфицирования, следуйте простым советам:

Мойте руки. Это особенно важно до и после приготовления пищи, перед едой и после посещения туалета. И старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту, поскольку это привычный способ проникновения микробов в организм. Регулярное мытье рук – один из лучших способов удаления микроорганизмов и профилактики болезней. Помните, что домашние животные могут переносить микробы. После контакта с животными и уборки за ними тщательно мойте руки с мылом. Если такой возможности нет, используйте спиртовые антисептики.

Сделайте прививку. Вакцинация может значительно снизить риски заболеть многими недугами. Обязательно вакцинируйтесь в соответствии с национальным календарем прививок, вакцинируйте своих детей, и посоветуйте сделать то же своим близким. Это все равно касается как детей, так и взрослых. Произведите пропущенные прививки детей по возрасту. Осознайте и сопоставляйте риски и преимущества вакцинации.

Соблюдайте респираторную гигиену и этикет кашля. Да, даже если заболели, вы не дадите инфекции распространиться дальше. Это очень важно, ведь рядом могут быть люди, чей организм ослаблен такими заболеваниями как сахарный диабет или гипертоническая болезнь, для них обычная ОРВИ может иметь тяжелые осложнения. Если заболели, оставайтесь дома.

Безопасно готовьте еду. Держите кухонные столы и другие кухонные поверхности в чистоте, когда готовите еду. Используйте безопасную воду и свежие продукты. Готовьте продукты до нужной температуры, тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты. Отделяйте сырую пищу от готовой. Не оставляйте приготовленные продукты при комнатной температуре в течение длительного времени.

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Упражняйте безопасный секс. Правило №1 – защищенный секс во время каждого сексуального контакта. Используйте презервативы, если у вас вагинальный, анальный или оральный секс. При надлежащем и постоянном использовании презервативы являются одним из наиболее эффективных способов защиты от ИППП, в частности, ВИЧ-инфекции и предупреждения нежелательной беременности.

Не делитесь с другими средствами индивидуальной гигиены. Используйте собственную зубную щетку, расческу и бритву. Избегайте совместного использования стаканов для питья или столовых приборов.

Не относитесь легкомысленно к применению антибиотиков. Спросите у врача, есть ли какие-либо меры, которые можно задействовать для выздоровления, чтобы избежать употребления антибиотиков. Но если врач настаивает — принимайте препарат строго соблюдая прописанную дозу и количество дней приема.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.