Война в Украине может длиться месяцами или даже годами – генсек НАТО

Война России против Украины может затянуться и длится даже годами.
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе.
Об этом сообщает Sky News.
По словам Столтенберга, НАТО поможет Украине перевооружением из старого советского оружия в современное западное военное оборудование. В то же время, он добавил, что необходимо быть готовым к тому, что война в Украине быстро не закончится.
"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе... Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", — заявил Столтенберг.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские воины получат много разного вооружения, которым пользуются страны Альянса.
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