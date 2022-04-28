Война в Украине может длиться месяцами или даже годами – генсек НАТО

Война в Украине может длиться месяцами или даже годами – генсек НАТО

Война России против Украины может затянуться и длится даже годами.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Столтенберга, НАТО поможет Украине перевооружением из старого советского оружия в современное западное военное оборудование. В то же время, он добавил, что необходимо быть готовым к тому, что война в Украине быстро не закончится.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе... Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", — заявил Столтенберг.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские воины получат много разного вооружения, которым пользуются страны Альянса.

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