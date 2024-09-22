Война в Украине может стать "вечной": Запад и Киев имеют разные представления о ее окончании — The Times

На Западе предполагают, что война в Украине превратится в "вечную войну" с периодами активных боев и псевдоперемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить свой "План Победы" в Вашингтоне. В США уже заявили, что ознакомились с некоторыми общими контурами плана и считают его практичным.

Однако, как пишет The Times, взгляды на победу у Киева и Запада могут отличаться, и непонятно, считают ли союзники Украины, что враг действительно может быть изгнан.

По словам автора Марка Галеотти, на Западе считают, что одной из целей плана Зеленского является сохранение поддержки союзников. Как отметил в разговоре с Галеотти немецкий дипломат, "не знаю, принесет ли он победу над россиянами, но, вероятно, он предназначен, как и все остальное, для того чтобы заставить нас оставаться в строю".

В то же время, пишет Галеотти, на Западе наблюдается значительная "усталость от Украины" и растет ощущение, что пора закончить конфликт, даже если это означает установление "безобразного мира". При этом, отмечает обозреватель, у западных союзников нет единого мнения о том, как должна завершиться война.

"Вместо того, чтобы разрешить эти противоречия, Запад прикрывается пустой мантрой о том, что решение должна принимать сама Украина. Не желая напрямую решать свои разногласия по поводу того, как должен закончиться этот конфликт, Запад так и не пришел к согласию по нескольким ключевым дилеммам", — отмечает он.

При этом, говорится в статье, даже самые откровенные союзники Украины скептически относятся к тому, что Киеву удастся военным путем вернуть всю оккупированную территорию.

"Даже признанный ястреб Украины из польского аналитического центра признался мне: "Границы Украины часто смещались с течением времени; настоящая борьба сейчас состоит в том, чтобы в будущем [границы] Украины смещались как можно меньше", — пишет автор статьи.

Неприятным следствием этого является то, пишет Галеотти, что если Украина и дальше отказываться признавать какие-либо территориальные потери, то конфликт превратится в вечную войну.

"После определенного момента наступит истощение, и военный конфликт будет колебаться между эпизодами жестоких сражений и временными перемириями, но он не закончится", — отмечает он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил ключевые аспекты "Плана Победы" Украины.

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