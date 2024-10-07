"Война в Украине может закончиться через 15 дней без поддержки Запада": громкое заявление Борреля

Война может закончиться через 15 дней, если западные союзники прекратят поддерживать Украину.

Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет издание 20minutos.

По словам Борреля, важно то, как именно она закончится.

" Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и безопасности самих себя, европейцев?", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что союзники должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время переговоров с Россией, Украина могла вести их "на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности".

Кроме того, он выступил за предоставление Украине разрешения избивать вглубь России.

Накануне высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель сделал тревожное заявление.

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