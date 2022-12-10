Война в Украине может закончиться только поражением Путина – Борис Джонсон

Борис Джонсон заявил, что Украина может и должна победить в войне против России.

Война в Украине может закончиться только поражением президента РФ Владимира Путина. Российские войска должны быть отброшены к фактической границе 24 февраля. Владимир Зеленский и украинцы не могут согласиться с другим результатом, особенно после жестокости, которую они пережили.

Об этом в колонке издания Wall Street Journal написал британский экс-премьер Борис Джонсон.

Об украинцах

"Поскольку война может закончиться только одним способом, вопрос в том, как быстро мы дойдем до неизбежного завершения. Мир не может дальше смотреть, как украинцев терроризируют ракетами и беспилотниками. Это моральное отвращение, когда миллионы ночь за ночью остаются без отопления, света или воды. Не говоря уже о непрерывном убийстве мирных жителей. И чем дольше Путин будет продолжать свои бессмысленные нападки, тем дольше будет продолжаться глобальный экономический кризис", — написал он.

О российском газе

Есть серьезная опасность. Для всех, кто рассчитывает на поставку российского газа, эта зима будет очень тяжелой, но благодаря огромной организационной работе по хранению запасов газа мы ее переживем. Большие проблемы возникнут в следующую зиму, когда эти запасы будут исчерпаны, и их будет труднее пополнить.

"Некоторые европейские страны спешат строить дополнительные ветровые мощности, но они также не будут готовы, и у нас точно не будет больше гражданских ядерных реакторов. Неужели мы действительно собираемся ждать и отпускать это дело на самотек, пока Путин не восстановит часть своих рычагов влияния. Пришло время срочно рассмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь их военных целей, или, по крайней мере, выгнать россиян с украинских территорий. Это единственная правдоподобная основа, когда можно начать разговор о будущем", — отметил он.

О помощи Украине

Вклад Америки был огромным — не менее 17 миллиардов долларов военной помощи. Великобритания выделила около 2,3 млрд фунтов стерлингов. Остальные страны активизировались.

"Я знаю, что эти расходы болезненны во времена финансовых ограничений, но время – это деньги, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше мы все будем платить за военную поддержку. Поэтому давайте разделим бремя и ускорим решение. Сначала давайте предоставим украинцам необходимую помощь против атак с воздуха. Киеву нужны беспилотные летательные аппараты для обнаружения мест запуска беспилотников и ракет, а также зенитные ракеты для их вывода", — продолжил политик.

О возможном использовании РФ ядерного оружия

Владимир Путин знает, что он не может использовать ядерное оружие или другое оружие массового поражения. Он знает о последствиях.

"Правда заключается в том, что он боится эскалации. Это не была угроза со стороны Организации Североатлантического договора, которая "спровоцировала" его на вторжение. Это были десятилетия вялости и нерешительности Запада по поводу статуса Украины. Запад искупил эту неудачу потрясающей демонстрацией слаженности с февраля. Мы должны быть сильнее и смелее", — написал Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон рассматривает возможность создания организации, которая будет поддерживать Украину во время ее послевоенного восстановления.

Борис Джонсон вместе с оружием встал рядом с украинскими военными

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